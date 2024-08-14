萬科因銷售疲軟 被穆迪進一步下調至垃圾級

國際信評機構穆迪，將大陸房地產巨頭萬科的債務評級進一步下調至垃圾級，凸顯出這家國有開發商在面臨現金緊縮和銷售下滑時承受的壓力日益加劇。

彭博報導，今年3月，穆迪萬科的投資評級從Baa3下調至Ba1，即「非投資級別」，4月又下調至Ba3，此次則再下調一級，至「B1」。

據穆迪的信評解釋，Ba級債務有一定的投機成分，信用風險較高，B級債務則屬於投機級別，信用風險高，違約風險更大。

此次調整反映出穆迪預期萬科的銷售，將進一步疲軟以及利潤率持續承壓。萬科7月銷售進一步下滑，合約銷售金額與上年同期相比下降13%，至人民幣192億元（新台幣845億元）。合約銷售額與上月相比下降24%。

穆迪預計，萬科今明兩年的合約銷售額將分別下跌約30%和20%，加上在地產下行周期，不得不打折促銷，預料對萬科的利潤率構成壓力。

標準普爾和惠譽也給予了萬科垃圾級評級。

彭博指出，雖然萬科獲得大陸內銀行融資支持，在去槓桿方面取得了一些進展，但由於大陸房地產市場的持續低迷，人們仍十分擔憂財務健康狀況。

香港經濟通通訊社報導，另外萬科公布，計劃將旗下深圳龍崗萬科廣場、北京舊宮萬科廣場項目，出售予一個由萬科子公司有份出資的Pre-REIT基金，該基金募集規模為人民幣22.34億元，萬科兩家附屬公司合共出資人民幣12.5億元，合計佔該基金規模約56%，且萬科有權按照合約約定將其中不超過36.05%的認繳份額轉讓給後續投資人。該基金將委託萬科旗下印力集團繼續提供資產管理服務。

萬科正在推行董事長郁亮所提出的「輕資產經營」模式，公司上月曾向投資者表示，正策劃包括「瘦身健體」在內的一攬子方案，構建面向未來的、戰略的、可持續的資產退出渠道，尤其是REIT和Pre-REIT基金。上月萬科向新加坡政府投資公司出售上海南翔印象城MEGA的48%股權，印力上海以「小股操盤」繼續運營該商場。