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上海書展揭幕 「全勤讀者」年年報到不缺席

中央社／ 上海14日電

第20屆上海書展今天在上海展覽中心揭幕，預計發出40萬張入場門票。有讀者參與了每一屆書展，除了遇到延期，年年報到不缺席；現場設有二手書攤位，供讀者「挖寶」。

第20屆上海書展14日於上海展覽中心揭幕，一早開館湧入大量讀者，紙本導覽地圖被索取一空。現場參展出版社除了打出購書折扣優惠外，另也有二手書攤位，每本單價落在人民幣2元（約新台幣9元）、3元、5元不等。

上海李姓民眾對中央社表示，他是一名「全勤讀者」，每屆上海書展都前來參與，特別喜愛歷史類書籍，尤其是中國歷史，看過好幾本、好幾套；原先是做房地產廣告設計的，在2009年退休後，花了很多時間在閱讀。

他打趣地說，好在退休了，可以好好地看些書，現在房地產廣告「難掙錢啊」。

上海梁姓民眾對中央社指出，每屆上海書展都參加，除了2015年身體狀況欠佳以外，每一次到上海書展都有很好的收穫，買書也有些折扣。這次來書展買了一套聊齋誌異，是新、舊版合訂版本，共有100多本，很多人推薦這套書。

現場工作人員介紹，上海書展擁有不少每屆報到的、年齡較大的讀者；上海書展定位在「面向市民」，期望透過這個平台與民眾有多一些連結，為了回應民眾參觀需求，晚上也開放參觀，讓部分讀者在下班後也能逛逛上海書展。

第20屆上海書展於14至20日期間舉行，上海展覽中心為主會場，其他行政區串聯區內公共圖書館、實體書店作為分會場，舉辦特色活動。主會場活動表顯示，書展期間將有多場共產黨史、親子教育等專書分享、發表講座。

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