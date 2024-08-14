南韓抽檢速賣通、希音、Temu 11款產品 檢出有害物質含量超標

南韓首爾市政府最新一次對海淘產品抽檢結果顯示，大陸跨境電商平台全球速賣通（AliExpress）、Temu和希音（SHEIN）銷售的11款產品有害物質含量超標，首爾政府將要求三大平台下架這11款產品。

韓聯社和法新社報導，首爾保健環境研究院與三家外部專業機構於7月12日至本月9日對上述三大平台入境的產品進行了質量安全檢測，檢測對象包括94款食品包裝容器、13款化妝品、28款涼鞋和帽子以及9款衛生用品。

結果顯示，兩款涼鞋分別被檢出鄰苯二甲酸酯類增塑劑超標167.5倍和229.2倍，其他兩款涼鞋則被發現鎳含量超標2至9倍；3款帽子被檢出甲醛含量超標2倍，並且面料pH濃度也存在超標情況；兩款鋁鍋被檢出鎳含量超標2倍；兩款指甲油分別被檢出二惡烷超標3.6倍、甲醇超標1.4倍。

首爾環境健康團隊的一名官員指出，基於鄰苯二甲酸酯的增塑劑會影響生殖功能，如降低精子數量，並可能導致不孕甚至早產。

希音表示，他們與國際第三方檢測機構緊密合作，定期進行基於風險的抽樣測試，以確保供應商提供的產品符合安全標準。Temu未立即回應置評請求。

首爾一位官員表示，「超出法律限度的產品包括直接接觸身體的產品，如皮涼鞋和帽子，因此市民應特別注意。」