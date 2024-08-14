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大陸非銀金融機構傳溢價買國債 避開監管限制

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
彭博引述知情人士透露，大陸非銀金融機構近期以溢價向非大行交易對手購買國債，以避開遏制債市「瘋牛」行情的監管措施限制。路透
彭博引述知情人士透露，大陸非銀金融機構近期以溢價向非大行交易對手購買國債，以避開遏制債市「瘋牛」行情的監管措施限制。路透

彭博引述知情人士透露，大陸非銀金融機構近期以溢價向非大行交易對手購買國債，以避開遏制債市「瘋牛」行情的監管措施限制。

知情人士稱，保險公司等非銀金融機構在買單報價指令中，特別注明不要大行作為對手方，因監管機構要求這些國有大行記錄國債交易中的對手方訊息。

其中兩位知情人士稱，投資者主要尋求購買7年期和10年期國債，且願意支付的價格高於大行出價，此舉對市場的影響尚不明確。

監管機構持續加大對債券投機者的打擊，目標指向基金公司和農商行等，以期將國債孳息率從紀錄低位抬升。

彭博先前報導，監管機構指導江西省轄內一些農村商業銀行控制國債久期持倉並管理投資行為，因此帶來購買的國債無法成功結算。此前應地方金融管理部門要求，江蘇部分農商行的國債交易據悉已暫緩。

今年8月以來，大陸債市行情震盪劇烈，大陸政府持續出手管制。繼中國人民銀行祭出暫停部分銀行國債交易等措施後，日前最新傳出，大陸證監會要求部分券商，自行調查其債券交易，同時要對債券交易業務所有環節合規檢查，藉此冷卻資金湧入大陸國債的熱潮。

中國人民銀行 債市 情人

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