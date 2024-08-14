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中國7月新增貸款遜於外界預期 15年來新低

中央社／ 台北14日電

中國人民銀行（中國央行）13日公布，中國今年7月新增貸款約人民幣2600億元（下同，約新台幣1.1兆元），為近15年新低，並且低於外界預期。

據中國央行官網消息，人行昨晚公告「2024年7月金融統計數據報告」顯示，前7個月新增人民幣貸款13.53兆元，相較前6個月的人民幣13.27兆元。

由此計算，7月新增人民幣貸款僅2600億元，為2009年10月來新低。這一數字遠低於預期的4500億元，並且與6月的2.1兆元相比，為大幅下滑。

人行表示，7月中國廣義貨幣（M2）餘額303.3兆元，年增6.3%。狹義貨幣（M1）餘額63.2兆元，年減6.6%。流通中貨幣（M0）餘額11.88兆元，年增12%。前7月淨投放現金人民幣5396億元。

美國媒體華爾街日報表示，這反映出這個世界第二大經濟體的借貸意願依然低迷。

中國21世紀經濟報導，中國民生銀行首席經濟學家溫彬表示，7月為傳統信貸小月，月內貸款投放普遍呈季節性回落。在季節性效應、信貸有效需求不足以及「擠水分」影響難以快速消退等因素影響下，7月新增信貸強度不高。

報導另引述匿名的分析人士指出，在「擠水分、防空轉」的監管導向下，4月以來，貨幣擴張節奏明顯放緩，尤其是M1增速連續處於負值區間。

他表示，一方面，部分虛增的存貸款被擠掉後，金融數據會出現一定回落；另一方面，中國M1的主要構成為單位活期存款，手工補息行為規範後存款搬家流向理財，導致近幾個月M1持續回落。

中國人民銀行 人民幣 貨幣 餘額

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