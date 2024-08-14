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歐盟法院駁回暫停調查 陸企同方威視否認接受補貼

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
歐盟國旗在比利時布魯塞爾的歐盟委員會總部外飄揚。路透
歐盟國旗在比利時布魯塞爾的歐盟委員會總部外飄揚。路透

大陸安檢設備生產商同方威視（Nuctech）表示，公司並未接受大陸政府的補貼，並將繼續維護獨立企業營運商的聲譽。

歐盟普通法院12日駁回同方威視關於暫停歐盟執委會對其進行調查的決定。

路透報導，同方威視在聲明中稱，法院堅持認為同方威視違反大陸法律，非法共享存儲在大陸的數據。同方威視已多次告知歐盟執委和法院，提供此類數據的行為是被禁止，因為這違反大陸法律。這樣的立場令人質疑該案的審理是否秉持法律和政治的公正性。

總部位於盧森堡的歐洲第二高等法院普通法院裁定，歐盟委員會可以調查並要求提供在歐盟經營的所有企業的信息，無論它們是由成員國還是第三國控制，以評估潛在的歐盟違法行為。

同方威視為170多個國家的機場和港口生產人體和行李安檢掃描儀，也是2020年被美國商務部工業與安全局（BIS）以安全威脅為由，列入黑名單的大陸科技公司之一。

今年6月，該公司將歐盟委員會告上法院，稱歐盟委員會突擊搜查在荷蘭和波蘭的辦事處，但沒有證據證明公司獲得不合法的政府支持。

安檢 歐盟 波蘭

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