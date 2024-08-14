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工業富聯看好AI伺服器能見度 攻機器人和再生能源

中央社／ 台北14日電

鴻海旗下工業富聯表示，受惠人工智慧需求，AI伺服器下游訂單能見度高，800G高速交換器陸續出貨，預計下半年放量並顯著貢獻營收，工業富聯持續投資半導體電動車等高階精密製造，也布局元宇宙、機器人、再生能源等新業務。

展望下半年和未來營運，工業富聯在13日公布的半年報表示，人工智慧AI技術不斷革新，加速數位經濟快速發展，持續布局AI伺服器、AI智慧型手機，以及AI應用高速交換器等關鍵產品。

此外，工業富聯也加速拓展高階精密製造衍生業務包括半導體、電動車零配件等，同時投資包括元宇宙、機器人、再生能源等新業務。

在AI伺服器，工業富聯指出，今年以來與全球主要伺服器品牌商及國內外雲端服務供應商（CSP）加深合作，與客戶開發量產高性能AI伺服器、液冷機櫃等技術方案，針對客戶新一代AI伺服器，工業富聯指出產能已就緒，下游訂單能見度高，並持續開發AI相關先進散熱解決方案。

在AI手機，工業富聯表示，已掌握包括可塑性、散熱、上色、輕量化等關鍵精密機構件材料與製程技術。

在AI資料中心，工業富聯指出，AI資料中心建設和升級帶動高階交換器需求，800G高速交換器已陸續出貨，預計下半年開始放量並顯著貢獻營收，預估今年在整體高速交換器出貨可明顯成長。

工業富聯表示，今年第2季AI伺服器相關的400G和800G高速交換器營收，較2023年同期成長70%；上半年整體400G和800G高速交換器營收，年成長30%。

市場人士指出，工業富聯高速交換器產品組合涵蓋乙太網路（Ethernet）、輝達（NVIDIA）旗下Infiniband和NVLink等網路通訊介面規格。

觀察上半年AI伺服器應用拉貨，工業富聯指出，上半年品牌客戶不斷增加AI伺服器訂單，今年上半年AI伺服器占工業富聯整體伺服器營收比重提升至43%，AI伺服器營收較2023年同期大增超過230%；今年第2季AI伺服器營收大幅年增超過270%，比第1季成長超過60%，第2季AI伺服器占整體伺服器營收比重提升至46%。

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