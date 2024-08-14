比亞迪鄭州「銀彈」搶人！開出單月4000人 月薪最高3.9萬

繼上月富士康宣布將在河南鄭州建設新事業總部後並大規模招人後，比亞迪鄭州基地近期宣布，新款車型宋L DM-i的周銷量已突破萬輛。受新車型大量訂單的推動，比亞迪鄭州基地現已啟動本年度第二輪大規模招聘活動，所有職位均屬直接招聘，單月招聘規模達4,000人，職位薪酬介於每月人民幣5,000至9,000元（新台幣2.2萬元到3.9萬元）。

快科技報導，比亞迪鄭州人事經理透露，不僅是新款車型訂單激增，近期一款老車型降價也收到市場良好回饋，訂單出現大幅增長，廠區也需要加人以儘快完成交付任務。

根據8月初比亞迪鄭州發布的招聘信息，鄭州港區計畫招募操作工2,900名，技工1,100名，總計4,000人。

同時，安陽瓦店和濟南還提供了另外2,700個職位，使得總招聘規模達到6,700人。

比亞迪指出，標準工作時間為上午8時至晚間8時（包括加班時間，法定工作時長為8小時），中間休息1小時，每月固定進行1次倒班；次月的22日為發薪日。

官方介紹稱，鄭州比亞迪的工資結構主要包括三部分：基本工資、加班工資以及車間的超產獎勵，超產獎金額從人民幣幾百到兩千不等。

基本工資為人民幣2,100元，按每月21.75天計算，時薪約為人民幣12元，普通工作日的加班費率為1.5倍、週末為2倍、法定節假日為3倍。