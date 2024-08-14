快訊

膽固醇對健康有害？不用吃藥就能控制？破解膽固醇常見4迷思

柯文哲假帳案 檢調搜索端木正會計師事務所、柯文哲辦公室 約談相關人

郵輪華語人才正夯 大學跨校「一條龍」取證獲國際認同

聽新聞
test
0:00 / 0:00

晶合集成上半年淨利潤轉虧為盈 年增525%

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
晶合集成上半年淨利潤轉虧為盈，年增525%。（晶合集成官網）
晶合集成上半年淨利潤轉虧為盈，年增525%。（晶合集成官網）

由力晶科技持股兩成、在A股上市的大陸第三大晶圓代工廠晶合集成13日晚間發布2024年上半年財務報告，受到營收增長．產能利用率持續提升，單位銷貨成本下降，產品毛利率提升影響，淨利潤人民幣1.87億元（新台幣8.2億元），與上年相比轉虧為盈，年增525%。

晶合集成上半年營收人民幣43.98億元（新台幣193.5億元），年增48.09%；公司綜合毛利率為24.43%。

晶合集成財報指出，上半年訂單充足，產能自3月起持續處於滿載狀態；圍繞戰略發展規劃，堅持技術創新，繼續加大研發投入，產品種類進一步豐富；多方位開拓客戶，持續推進國內外市場的拓展，鞏固市場地位；不斷提升經營管理效率和運營水準，各項業務保持穩定發展態勢。

在晶圓代工方面，已實現150奈米至55奈米製程平台的量產，2024年第２季40奈米高壓OLED顯示驅動晶片已小批量生產，28奈米製程平台的研發正在穩步推進中。

從製程節點分類，55奈米、90奈米、110奈米、150奈米占主營業務收入的比例分別為8.99%、45.46%、29.40%、16.14%；從應用產品分類看，DDIC、CIS、PMIC、MCU、Logic占主營業務收入的比例分別為68.53%、16.04%、8.99%、2.44%、3.82%，其中CIS占主業收入的比例顯著提升，已成為公司第二大產品主軸，CIS產能處於滿載狀態。

談及行業情況，晶合集成介紹，受外部經濟環境及行業周期波動影響，2023年全球半導體市場的景氣度相對低迷。2024年，隨著行業格局整合，人工智慧、消費電子拉動下游需求有所回暖，全球半導體銷售金額觸底後逐步回升。根據Omdia最新報告，2024年第1季，全球半導體市場營收較2023年同期的1205億美元增長25.7%。

產能方面，目前晶圓代工產能為每月11.5萬片，2024年計畫擴產每月3萬到5萬片，擴產的製程節點主要涵蓋55奈米、40奈米，且將以高階CIS為主要擴產方向。

半導體 台幣 奈米

延伸閱讀

屏縣垃圾分類合格率上半年不到5成 破袋檢查10天合格僅68%

氣候委員會長談4小時 總統自嘲「記者會認為裡面吵起來了」

英特爾晶圓代工達成重大里程碑 18A製程2025年量產

就市論勢／晶圓代工、蘋概 可留意

相關新聞

晶合集成上半年淨利潤轉虧為盈 年增525%

由力晶科技持股兩成、在A股上市的大陸第三大晶圓代工廠晶合集成13日晚間發布2024年上半年財務報告，受到營收增長．產能利...

大陸對實體經濟發放貸款餘額 19年來首度環比萎縮

依據大陸央行發布2024年7月金融統計數據報告，今年前七個月，人民幣貸款增加13.53兆元，主要為企、事業單位貸款增加1...

媲美輝達？ 華為推高階AI晶片 揚言可取代H100

道瓊社引述知情人士報導，華為即將在10月推出一款全新的人工智慧（AI）晶片昇騰910C，在中國大陸市場取代輝達的高階版AI晶片─H100晶片。

陸新增貸款 寫15年新低

中國人民銀行昨（13）日公布，大陸今年7月新增貸款約人民幣2,600億元（約新台幣1.1兆元），來到近15年新低，遠遜於...

MSCI季度調整 60檔陸股遭剔除…A股承壓

彭博報導，MSCI（明晟）昨（13）日公布指數審議結果，MSCI中國指數新納入華能水電、勝宏科技兩檔股票，並剔除愛瑪科技...

陸快遞業務量 今年已破千億件

大陸國家郵政局監測數據顯示，截至8月13日，今年大陸全國快遞業務量已突破1000億件。這意味全國人均收到快遞71.43個...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。