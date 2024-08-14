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大陸對實體經濟發放貸款餘額 19年來首度環比萎縮

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
陸央行金融數據報告顯示，7月對實體經濟發放人民幣貸款餘額首度萎縮。（中通社資料照片）
陸央行金融數據報告顯示，7月對實體經濟發放人民幣貸款餘額首度萎縮。（中通社資料照片）

依據大陸央行發布2024年7月金融統計數據報告，今年前七個月，人民幣貸款增加13.53兆元，主要為企、事業單位貸款增加11.13兆元；而人民幣存款增加10.66兆元。，主要是住戶存款增加8.94兆元。

報告稱，7月末，廣義貨幣(M2)餘額303.31兆元,年增6.3%。狹義貨幣(M1)餘額63.23兆元,年減6.6%。流通中貨幣(M0)餘額11.88兆元,年增12%。前七個月淨投放現金5,396億元。

7月末，本外幣貸款餘額255.43兆元，年增8.3%。月末人民幣貸款餘額251.11兆元，年增8.7%。前七個月人民幣貸款增加13.53兆元。分部門看，住戶貸款增加1.25兆元，其中，短期貸款增加608億元，中長期貸款增加1.19兆元；企（事）業單位貸款增加11.13兆元，其中，短期貸款增加2.56萬億元，中長期貸款增加8.21兆元，票據融資增加2,146億元；非銀行業金融機構貸款增加5,946億元。

另7月末，外幣貸款餘額6,047億美元，年減13.8%。前七個月外幣貸款減少517億美元。

7月末，本外幣存款餘額300.88兆元，年增6.2%。月末人民幣存款餘額294.92兆元，年增6.3%。前七個月人民幣存款增加10.66兆元。其中，住戶存款增加8.94兆元，非金融企業存款減少3.23兆元，財政存款增加4019億元，非銀行業金融機構存款增加2.96兆元。

7月末，外幣存款餘額8,347億美元，年增1.6%。前七個月外幣存款增加369億美元。

陸央行並發布2024年7月社會融資規模增量統計報告、以及2024年7月社會融資規模存量統計報告。依據增量統計報告，初步統計，今年前七個月社會融資規模增量累計18.87兆元，較上年同期減少3.22兆元。其中，對實體經濟發放的人民幣貸款增加12.38兆元，年比少增加3.27兆元；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣減少970億元，年減388億元；委託貸款減少573億元，年減1,324億元；信託貸款增加3,072億元，年減2,615億元。

而依據存量統計報告，初步統計，2024年7月末社會融資規模存量為395.72兆元，年增8.2%。其中，對實體經濟發放的人民幣貸款餘額為247.85兆元，年增8.3%；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額為1.57兆元，年減14.1%。

對比6月數據，6月份對實體經濟發放的人民幣貸款餘額為247.93兆元。7月份扣除提供給金融機構的人民幣計價銀行貸款，較前一個月萎縮770億元。彭博社報導稱，這是該數據自2005年7月以來的首次萎縮，因償還的債務規模大於舉借的規模。

報導稱，由於投資回報大幅走低，且實際利率經通縮調整以後仍然高企，中國家庭和企業忙於償付債務。許多經濟學家認為，這一趨勢是導致日本陷入數十年通縮的主要因素之一，而中國的決策者渴望避免重蹈覆轍。

人民幣 實體經濟 餘額

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