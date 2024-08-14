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中美金融工作會議 明上海舉行

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導
中美財經高官將於15至16日在上海舉行金融工作組會議。（美聯社）
中美財經高官將於15至16日在上海舉行金融工作組會議。（美聯社）

中美財經高官將於十五至十六日在上海舉行金融工作組會議，重點討論保持經濟和金融穩定、資本市場問題、國際貨幣基金（IMF）治理及阻止芬太尼（類鴉片止痛劑）流入美國等議題。這次會議是中共廿屆三中全會提出中長期經濟發展架構後，兩國官員首次面對面會談。

綜合外電報導，美財政部表示，中美金融工作組會議於十五至十六日舉行。中方由中國人民銀行（大陸央行）副行長宣昌能率領；美方由負責國際金融事務的助理財長奈曼率領，美財政部副部長之一、曾在美聯準會任職的金融穩定問題專家梁內利及聯準會、證交會官員也將出席會議。

紐時指出，儘管美中之間的溝通在過去一年中有所改善，但由於美國指控大陸產能過剩，對一系列大陸進口產品加徵新關稅，以及以國安為由對部分行業祭出投資禁令，兩國經貿爭端加劇。美方希望透過新一輪會議，保持雙方經濟關係穩定。

奈曼在行前表示，今次會晤建立在美總統拜登和財長葉倫「建立持久溝通管道，負責任管理與北京關係」的指導方針上。預計討論金融穩定、IMF治理、資本市場，以及與跨境數據、貸款和支付相關的議題，及私營部門推進低碳轉型融資的努力，還會探討在出現金融壓力時可採取哪些改善溝通的具體措施。也預計討論大陸反洗錢法的修訂。

雙方金融監管部門今年持續進行金融衝擊演習，以便在發生可能影響國際銀行或保險系統穩定的危機，比如網路攻擊或氣候災難時協調應對措施。

彭博報導，會議主題還包括大陸央行的貨幣互換安排，但報導引述美財政部稱，不打算在中美之間討論任何貨幣互換協議。

去年七月以來，美財長葉倫與大陸國務院副總理何立峰舉行了三次會晤，兩次在北京，一次在舊金山。兩國於去年九月同意成立兩個工作組，討論經濟和金融問題。本輪會談是金融工作組第五次會議，也是第二次在大陸舉行。

溝通 經濟發展

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