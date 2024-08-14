廣東前7月外貿 增長13.9%
海關總署廣東分署12日統計指出，今年前7個月廣東外貿繼續保持良好增長勢頭，進出口5.17萬億元（人民幣，下同），同比（下同）增長13.9%，占全國比重20.8%。其中，出口3.36萬億元，增長12.6%；進口1.81萬億元，增長16.5%。
中新社報導，7月，廣東進出口8000.3億元，增長15.5%，已連續4個月保持兩位數增長。一般貿易比重持續提升，前7個月，廣東一般貿易進出口3.06萬億元，增長16.2%，占廣東外貿總值的比重較去年同期提升1.2個百分點至59.3%。
前7個月，民營企業進出口增長超兩成，為21.1%，占廣東外貿總值的63.9%。
前7個月，廣東對美歐等傳統市場進出口均實現正增長，對東盟、拉美等新興市場進出口實現兩位數增長。
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