東方汽輪機聯手中石油 天然氣壓力能發電機組 投運

近日，由東方電氣集團東方汽輪機有限公司（簡稱東方汽輪機）研製的中石油西南油氣田分公司西區天然氣壓力能零碳發電示範機組，成功投運，並一次性通過72小時試運行考核。這標誌著東方汽輪機為中石油研製的首批5台天然氣壓力能零碳發電機組全部成功投運，為大陸天然氣壓力能資源化利用探索出新路徑。

天然氣在生產、輸送過程中，許多環節都需要減壓，通常採用的節流減壓方式造成了壓力能大量浪費。天然氣壓力能發電技術就是將天然氣在輸送過程中產生的壓差能，通過透平膨脹機轉化為機械能，從而驅動發電機發電，最終實現壓力能到電能的轉化，達到「變廢為寶」的目的。

從2022年開始，總部位於四川省德陽市的東方汽輪機，聯合中石油開展了一系列天然氣壓力能零碳發電機組的研製工作，填補了大陸儲氣庫項目壓差發電工程的空白。

據悉，此次中石油首批5台天然氣壓力能零碳發電機組總裝機功率超過3500千瓦，每年可以提供清潔電能約2800萬度，相當於9.3萬戶家庭一個月的用電，年節約標準煤1萬噸，減少碳排放2.7萬噸。