陸快遞業務量 今年已破千億件

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
大陸今年快遞業務量已突破1000億件，比2023年達到千億件提前了71天。圖為北京一快遞網點的快遞員在分送快件。 （中新社）
大陸今年快遞業務量已突破1000億件，比2023年達到千億件提前了71天。圖為北京一快遞網點的快遞員在分送快件。 （中新社）

大陸國家郵政局監測數據顯示，截至8月13日，今年大陸全國快遞業務量已突破1000億件。這意味全國人均收到快遞71.43個，每一秒鐘有5144件快遞、每一天有4.4億件快遞在神州大地上流動著。

新華社報導，大陸今年快遞業務量至8月13日突破1000億件，比2023年達到千億件提前了71天。這既有量的增長，更有質的提升。數據顯示，快遞業最高日業務量超5.8億件，月均業務量超130億件，月均業務收入超1000億元，均創歷史新高。

「小包裹」走得更快了。新疆喀什的櫻桃、浙江金華的葡萄、廣東陽江的菠蘿蜜、寧夏中衛的硒砂瓜…入夏以來，全國各地的時令水果，不少實現「隔日達」。

從田間到百姓餐桌，「小包裹」優化包裝，加大冷鏈運輸，推動原產地與消費市場高效銜接，讓更多農特產品更新鮮地走進千家萬戶。

更快背後是物流網絡越來越密。快遞業著力構建「樞紐+通道+網絡」的現代寄遞服務網絡體系。目前，快遞網點基本實現鄉鎮全覆蓋，建制村快遞服務覆蓋率超95%。截至2023年底，大陸擁有快遞服務營業網點23.4萬處，快遞服務網路22.8萬條，打通萬千串聯城鄉、抵達阡陌的「毛細血管」。

更快的背後，也是快遞企業不斷創新。數據顯示，國內快遞專用貨機達188架，快遞服務汽車27萬輛。「小包裹」插上數字化和智能化觸角，助力物流配送的「最後一公里」。

通過二維碼選購物資，10分鐘左右，無人機就能將物資投放在指定地點，快遞「從天而降」在一些城市已成為現實。

無人快遞車也已經上路，在收轉運派等環節，大幅度縮減末端派送時長。「寄」「遞」之間，人們向「快遞自由」更進一步。

報導稱，快遞物流是反映經濟活力的「風向標」，是經濟發展的「晴雨表」。「小包裹」藏著「大經濟」，「小包裹」折射出大陸產業鏈供應鏈的韌性。中國快遞業務量連續十年穩居世界第一。2023年，中國人均快件使用量93.7件，快遞支撐網絡零售額13萬億元。　

廣東 物流 經濟發展

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