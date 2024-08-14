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MSCI季度調整 60檔陸股遭剔除…A股承壓

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
MSCI中國指數新納入華能水電、勝宏科技兩檔股票，並剔除愛瑪科技、中航產融、福田汽車、中國寶安、中國電影等60檔股票，調整將於8月30日收盤後生效。(中新社)
MSCI中國指數新納入華能水電、勝宏科技兩檔股票，並剔除愛瑪科技、中航產融、福田汽車、中國寶安、中國電影等60檔股票，調整將於8月30日收盤後生效。(中新社)

彭博報導，MSCI（明晟）昨（13）日公布指數審議結果，MSCI中國指數新納入華能水電、勝宏科技兩檔股票，並剔除愛瑪科技、中航產融、福田汽車、中國寶安、中國電影等60檔股票，調整將於8月30日收盤後生效。外界認為該調整反應國際投資者對大陸股市謹慎態度，料A股恐進一步承壓。

報導稱，上述調整反映出大陸經濟前景日益嚴峻，大陸股票在新興市場投資組合中的地位可能被印度和台灣等經濟體取代。由於指數追蹤基金被迫出售從指數中被剔除的股票，可能加劇大陸股市下跌壓力。

券商中國報導，MSCI中國指數此次調整後成分股從655檔減少至597檔，其中A股432檔、權重15.2%；港股148檔、權重75.3%；中概股14檔、權重9.2%；B股（人民幣特種股票）三檔、權重0.2%。

中金公司測算，受此次調整影響，拼多多、工商銀行、華能水電、泡泡瑪特以及紫金礦業等的權重增加排名靠前，從0.2%到0.7%不等。反之，阿里巴巴-SW、騰訊控股、海吉亞醫療以及美團-W等因攤薄或剔除影響，在指數中權重的下降最大，從0.05%到0.2%不等。中金公司稱，根據指數調整歷史經驗，被動型資金為了盡可能減少對於指數的追蹤誤差，通常會選在最後一天，也就是8月30日調倉，因此會看到權重變動較大個股成交的「異常」放大，特別是在尾盤。

不過也有觀點保持正向，金融界指出，本次調整雖然反映國際投資者對中國市場謹慎態度，但也為部分優質股票提供新機會，A股仍具有配置優勢。

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