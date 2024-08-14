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陸新增貸款 寫15年新低

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導
中國人民銀行昨（13）日公布，大陸今年7月新增貸款約人民幣2,600億元（約新台幣1.1兆元），來到近15年新低。人民幣示意圖。 美聯社
中國人民銀行昨（13）日公布，大陸今年7月新增貸款約人民幣2,600億元（約新台幣1.1兆元），來到近15年新低。人民幣示意圖。 美聯社

中國人民銀行昨（13）日公布，大陸今年7月新增貸款約人民幣2,600億元（約新台幣1.1兆元），來到近15年新低，遠遜於外界預期的人民幣4,500億元，另外，大陸7月社融規模增量為人民幣7,700億元，同樣亦遠低於預期。顯示大陸經濟狀況依舊不佳。

據人行官網消息，人行昨晚公告「2024年7月金融統計數據報告」顯示，前七個月新增人民幣貸款13.53兆元，相較前六個月的人民幣13.27兆元。據此計算，7月新增人民幣貸款僅2,600億元，為2009年10月來新低，遠低於預期的4,500億元，較6月的2.1兆元大幅下滑。

人行表示，7月大陸廣義貨幣（M2）餘額303.3兆元，年增6.3%。狹義貨幣（M1）餘額63.2兆元，年減6.6%。流通中貨幣（M0）餘額11.88兆元，年增12%。前七月淨投放現金人民幣5,396億元。

專家指出，新增人民幣貸款不佳是受「擠水分」影響，部分虛增存貸款擠掉後，金融數據會出現一定回落，尤其考慮到前期企業活期存款中，有部分通過手工補息（意指手動調高利息吸引存款）獲取相對高些的收益，在行為規範後，企業活期存款出現下降，有些仍逐步向理財轉化，影響持續顯現，導致近幾個月M1回落。

人民幣 餘額

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