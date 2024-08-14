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媲美輝達？ 華為推高階AI晶片 揚言可取代H100

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
華為將推出新一代的昇騰910C晶片。圖為昇騰系列晶片。 （網路照片）
華為將推出新一代的昇騰910C晶片。圖為昇騰系列晶片。 （網路照片）

道瓊社引述知情人士報導，華為即將在10月推出一款全新的人工智慧（AI）晶片昇騰910C，在中國大陸市場取代輝達的高階版AI晶片─H100晶片。

報導指出，中國網路企業和電信營運商，已在測試華為最新的昇騰910C處理器。華為告訴潛在客戶，這個產品媲美輝達去年推出、大陸卻不能直接取得的H100。

華為有辦法繼續推進晶片技術，是試圖突破美國圍堵的最新跡象。不過，知情人士透露，華為在當前的晶片就已遭遇生產進度延宕的問題。該公司面臨美國進一步施加的緊箍咒，無法獲得生產設備的零件，以及用於AI硬體的最新記憶體晶片。

知情人士說，TikTok母公司字節跳動、搜尋巨擘百度、國營電信商中國移動，為了取得與昇騰910C晶片，正與華為進行初步洽談。從這些談判來看，華為獲得的訂單可能超過7萬個晶片，價值約20億美元。

據了解，華為目標是10月開始出貨昇騰910C，最終情況可能有別於最初的計畫，交貨時程也可能調整。

在美國的制裁下，中國大陸的客戶必須將就，向輝達採購H20，這是專為中國打造的「降規版」AI晶片。相形下，在美國的輝達客戶，例如OpenAI、亞馬遜、Google，很快就能取得輝達最新的Blackwell架構晶片，像是GB200這樣的新產品，輝達認為其效能比既有的產品強好幾倍。

華為新AI晶片概況 圖／經濟日報提供
華為新AI晶片概況 圖／經濟日報提供

SemiAnalysis分析師Dylan Patel說，若華為成功生產昇騰910C，且輝達仍沒辦法向中國客戶供貨其最先進的晶片，「輝達將迅速流失中國的市占」。

SemiAnalysis 還預估，如果美國未來沒有祭出對中國的新限制，華為明年至少可能生產140萬個910C晶片。

報導還提到，中國客戶一開始對輝達的H20晶片並沒有多大興趣，因為不確定這款晶片是否會優於華為的新產品。不過仍有些客戶加大對H20晶片訂單，一方面是測試結果良好、輝達也降低售價，另方面是考慮到華為新款晶片可能生產困難。

SemiAnalysis預估輝達今年在陸銷售逾100萬個H20晶片，價值約120億美元，數量幾是華為現有AI晶片─昇騰910B預期銷量的兩倍。

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