快訊

雨勢擴大！安比颱風明轉中颱 中南部降雨「紅到發紫」

決裂姑丈羅時豐！侄子強調仍是家人 卻爆案外案「疑無法與他共事」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

遭人移除？大陸網紅控巴黎長榮桂冠酒店拒掛五星旗 陸網友號召抵制

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸網紅13日披露與巴黎長榮桂冠酒店的爭執，引起眾多大陸網友回應。圖／截自抖音「張教官的有趣人生」
大陸網紅13日披露與巴黎長榮桂冠酒店的爭執，引起眾多大陸網友回應。圖／截自抖音「張教官的有趣人生」

巴黎奧運甫落幕，兩岸爭議又添一樁。一個抖音的網紅團隊到巴黎拍攝影片期間，入住有台資背景的長榮桂冠酒店，發現奧運各國旗幟都在，唯獨缺少中共五星旗，憤而直接「不住了」，同時也找來酒店大陸背景的廚師指控五星旗被酒店高層拿掉，相關影片上傳不到8小時已經將近90萬點讚、3.3萬則評論，引來一眾大陸網友宣告要抵制。

抖音網紅「張教官的有趣人生」13日中午上傳一部影片，內容是該網紅團隊近日到法國巴黎拍攝影片期間，下訂入住了長榮桂冠酒店，但付款拿房卡之後在大廳看到奧運期間懸掛的各國國旗，在經由全場尋找後發現，獨缺中共五星旗，因而到櫃台理論，並自己拿出一面五星旗要提供給酒店懸掛，但遭櫃台人員拒絕，表明他不能決定酒店的裝飾，最後網紅表示自己直接不住了，寧願全額不退款仍要退房。

隨後該團隊司機找到一位據稱在該酒店工作的廚師，他表示五星旗原本（7月）18日是有掛上的，但19日就消失，是一位「蘇總」命人剪掉，該廚師還出示酒店訂房系統，顯示有六成到七成都是大陸遊客，網紅團隊相當氣憤，表示對此「很憤怒」，將會再去酒店了解情況。

這部影片截至目前已經有88萬人次點讚、3.4萬留言，分享8.2萬次，遠高於該網紅先前的大多數影片。有大陸網友留言，「強烈要求攜程及（大陸）國內各大網站下線長榮集團名下酒店。這是最好應對此事件的辦法。讓（大陸）國內客戶訂不了他們名下酒店」，單是這一留言就有2,000餘人按讚；另有眾多大陸網友表態抵制，還有不少網友留言說要「舉報」。

目前中共官方，包含中共駐法大使館仍未回應此事。

中共駐法大使館13日上午在微信上發文則提到，「在剛剛閉幕的在第33屆夏季奧林匹克運動會上，中國體育代表團勇奪40枚金牌。加上中國香港和中國台北體育代表團獲得的4枚金牌，兩岸三地共獲得44枚金牌，超過了美國的金牌數量」。

五星旗 巴黎奧運 網紅 酒店

延伸閱讀

奧運轉播哪場比賽最吸睛？中華電稱這一場大轟動

國銀大陸曝險六月底比重降至20.3% 今年底預估跌破2字頭

奧運會旗抵2028主辦城洛杉磯 需克服塞車與遊民問題

大陸放回大進滿4船員 陸委會：盼船長與漁船也早日獲釋

相關新聞

A股剉咧等！經濟前景嚴峻 MSCI指數剔除60檔大陸股票

彭博報導，股市指數編制公司明晟（MSCI）13日公布8月指數審議結果顯示，本次調整中，MSCI中國指數新納入華能水電、勝...

探索發展新路...大陸力推鄉村振興 福建向台灣團隊招手

大陸近年力推鄉村振興，福建更陸續在對台政策中，提到要「深化閩台鄉建鄉創融合發展」、「探索海峽兩岸鄉建鄉創融合發展新路」等...

落實關鍵戰略...華為完成年內第四次債權融資 額度達170億

證券時報報導，大陸科技巨頭華為近期再度發債融資，華為12日發布2024年度第四期超短期融資券發行公告，該期債券發行總額人...

遭人移除？大陸網紅控巴黎長榮桂冠酒店拒掛五星旗 陸網友號召抵制

巴黎奧運甫落幕，兩岸爭議又添一樁。一個抖音的網紅團隊到巴黎拍攝影片期間，入住有台資背景的長榮桂冠酒店，發現奧運各國旗幟都...

港股成交量低迷...連兩天處於半年來新低 分析師：投資者不敢貿然進場

香港股票交易所接連兩天交易冷清，成交量處於半年以來新低紀錄。有市場分析師表示，受到地緣政治影響，投資者大都持觀望態度，不...

陸千億私募巨頭景林資產加碼拼多多、台積電 減持輝達、Meta

大陸私募巨頭景林資產海外子公司景林香港近期向美國證券交易委員會（SEC）提交截至2024年第2季末的美股持倉數據，大舉加...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。