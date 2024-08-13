探索發展新路...大陸力推鄉村振興 福建向台灣團隊招手

大陸近年力推鄉村振興，福建更陸續在對台政策中，提到要「深化閩台鄉建鄉創融合發展」、「探索海峽兩岸鄉建鄉創融合發展新路」等，在此之下，2024年海峽鄉建鄉創獎共徵集了82件台灣作品，在13日上午於福州閩清雄江鎮舉辦頒獎儀式。福建橙翔文旅總經理曾芝穎說，希望藉此搭建平台，協助有意赴陸從事鄉村振興工作的年輕人，提供實踐和培訓機會。

海峽鄉建鄉創獎是福建省青年建築師協會和台灣中華教科文創新發展協會，於2021年聯合發起成立的獎項，徵集兩岸鄉建鄉創（地方創生）領域的團隊及計畫。

今年，2024海峽鄉建鄉創獎以「越山海‧融閩台‧興城鄉」為標語，遴選兩岸作品194件，其中台灣82件，大陸112件，最後有33件分獲綜合類、大學類、鄉創類、鄉建類金銀銅獎，並於13日上午在福建閩清雄江鎮舉辦頒獎儀式，和閩清雄江設計生活營暨江灣灣樂活節。

會上，受邀台灣嘉賓新北文化基金會董事長、前立委李德維說，台灣有許多很好的鄉村建設案例，例如新北市近年推動「衛生所再設計」，結合年輕有創意的設計師，把衛生所打造得更明亮、新潮、智慧化。他認為，兩岸年輕人透過鄉村建設，把創意發揮出來，是有助兩岸未來發展的其中一個正確走向。

福建橙翔文化旅遊發展有限公司總經理曾芝穎2016年赴陸，2018年起參加閩台鄉建鄉創工作，其「小饅頭」團隊幫助閩清雄江推動鄉村振興。她說，鄉村振興不只是建築設計，還有幫助村民創收等諸多環節，這部分跟台灣的「地方創生」工作很像，兩岸可以海納百川，共同發展。

曾芝穎表示，目前她的團隊共12人，有6名來自台灣，透過海峽鄉建鄉創獎及在當地成立海峽鄉建鄉創家園，是希望透過成功經驗，幫助有意到大陸從事鄉村振興工作的台灣年輕人，提供實踐和培訓機會，不一定要急著獨立創業。