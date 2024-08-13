落實關鍵戰略...華為完成年內第四次債權融資 額度達170億

證券時報報導，大陸科技巨頭華為近期再度發債融資，華為12日發布2024年度第四期超短期融資券發行公告，該期債券發行總額人民幣40億元（約新台幣170億元），利率1.60％，期限為130天，為年內第四次發債，今年以來超短期融資券發行合計達到130億元。華為指出，融資目的是為了支撐各項業務發展和關鍵戰略落地，用於補充公司本部及下屬子公司營運資金。

公告顯示，此次債券主承銷商/簿記管理人為浦發銀行，聯席主承銷商為中國農業銀行、興業銀行。

從申購情況來看，華為此次發行的超短期融資券比較受歡迎，合規申購家數30家，合規申購金額達到人民幣161.2億元，有效申購家數11家，有效申購金額人民幣54億元，最終實際發行總額人民幣40億元。

此前，華為分別在2月29日、3月25日和4月25日發行了3筆超短期融資券，合計人民幣90億元，加上此次「24華為SCP004」超短期融資券，合計達到人民幣130億元。

除了發行超短期融資券，華為投資控股在7月18日還成功發行10年期債券「24華為MTN001」，票息為2.48%，債券發行總額人民幣10億元。

隨著2022年以來華為在中國境內持續發債，其直接融資渠道已經逐漸從境外轉向境內，境內的直接負債已經超過境外負債。華為投資控股有限公司2024年度第四期超短期融資券募集說明書披露，截至目前，發行人存續境內中期票據13筆，共計380億元人民幣；發行人子公司存續境外美元債券3筆，共計35億美元。

華為財報顯示，華為第1季實現營業收入約人民幣1,784.5億元，年增36.66%；歸母淨利潤為人民幣196.49億元，年增564.04%。在研發部分，第1季研發費用為人民幣415.9億元，年增13.81%。

華為堅持每年將10%以上的銷售收入投入研究與開發。2023年，研發費用支出佔全年收入的23.4%。截至2023年12月31日，研發員工約11.4萬名，佔總員工數量的55%。