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A股剉咧等！經濟前景嚴峻 MSCI指數剔除60檔大陸股票

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
MSCI13日公布8月指數審議結果顯示，MSCI中國指數剔除愛瑪科技、中航產融、福田汽車、中國寶安、中國電影等60檔股票，A股下行壓力恐加劇。圖／路透
MSCI13日公布8月指數審議結果顯示，MSCI中國指數剔除愛瑪科技、中航產融、福田汽車、中國寶安、中國電影等60檔股票，A股下行壓力恐加劇。圖／路透

彭博報導，股市指數編制公司明晟（MSCI）13日公布8月指數審議結果顯示，本次調整中，MSCI中國指數新納入華能水電、勝宏科技兩檔股票，並剔除愛瑪科技、中航產融、福田汽車、中國寶安、中國電影等60檔股票，調整將於8月30日收盤後正式生效。外界認為該調整反應國際投資者對大陸股市謹慎態度，料A股恐進一步承壓。

報導稱，上述調整反映出中國經濟前景日益嚴峻，中國股票在新興市場投資組合中的巨大地位可能被印度和台灣等經濟體所取代。由於指數追蹤基金被迫出售從指數中被剔除的股票，這可能進一步加劇中國股市的下行壓力。

券商中國報導，MSCI中國指數此次調整後的成份股數量從655檔減少至597檔，其中A股432檔、權重15.2%；港股148檔、權重75.3%；中概股14檔、權重9.2%；B股（人民幣特種股票）3檔、權重0.2%。

除成份股調整外，MSCI還調整了15家公司的自由流通因子（FIF，Foreign Inclusion Factor）、以及150家公司的納入股本數，也將因此會對成份股在指數內權重產生變化。

中金公司測算，受此次調整影響，拼多多、工商銀行、華能水電、泡泡瑪特以及紫金礦業等的權重增加排名靠前，從0.2%到0.7%不等。相反，阿里巴巴-SW、騰訊控股、海吉亞醫療以及美團-W等因攤薄或剔除影響，在指數中權重的下降最大，從0.05%到0.2%不等。

中金公司稱，根據指數調整歷史經驗，被動型資金為了盡可能減少對於指數的追蹤誤差，通常會選在最後一天，也就是8月30日調倉，因此往往會看到權重變動較大個股成交的「異常」放大，特別是在尾盤。

不過也有觀點保持正向，金融界指出，本次調整雖然反映國際投資者對中國市場的謹慎態度，但也為部分優質股票提供了新的機會，A股仍具有配置優勢。

MSCI今年2月和5月分別剔除56檔和66檔中國成分股。截至7月底，中國股市佔新興市場指數的22.33%。

MSCI每年會對其所有指數作四次例行調整，包括5月和11月較大幅度的半年度審議，以及2月和8月範圍較小的季審議。每次調整的依據主要為客觀量化指標，如市值和流動性等。

MSCI 指數 新興市場 港股

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