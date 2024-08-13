鄭州富士康備戰蘋果i16大招工 薪資卻恐低於過去兩年

隨著蘋果新機iPhone 16將面世，鄭州富士康正如火如荼進入生產旺季。富士康公眾號稱，進入富士康港區A事業群工作3個月，預計返費工最高可得人民幣2.15萬元。第一財經報導，對比過去兩年鄭州富士康8月給出的高工價，今年的招工待遇若不再上調，可能不及過去兩年。

招聘訊息顯示，進入鄭州富士康港區事業群A工作有兩種模式：一是以小時工，薪資待遇為每小時人民幣25元外加200元補貼；二是返費工，薪資待遇為人民幣2,100元底薪加上補貼和加班費，且做滿3個月獲得返費。

港區A事業群返費範圍定在人民幣6,500元至8,000元之間。返費工工作3個月預估到手人民幣1.75萬元至2.15萬元。此外，富士康八大街iP事業群小時工工價為每小時人民幣23~25.5元。

據鄭州富士康招聘公眾號消息，7月初富士康給出的最高返費為人民幣6,000元，7月中旬漲至7,500元，8月3日起上調至8,000元。

但如果對比2023年8月，鄭州富士康為iDPBG返費工開出的返費高達人民幣8,500元，為小時工開出的薪資為每小時人民幣25至26元外加200元補貼，高於目前薪資待遇。

而鄭州富士康2022年8月為iDPBG返費工開出的返費高達人民幣10,500元，為小時工開出的薪資為每小時人民幣31元，也高於目前的薪資，當時預計返費工在職3個月可拿到人民幣2.1萬元~2.2萬元。

據了解，港區A事業群也就是原iDPBG事業群。一名仲介稱，「iDPBG事業群就是做蘋果新手機，否則也不會旺季招人，這個事業群適合女生，因為坐班多。八大街那邊是做手機殼的，需要操作機台。

有仲介稱，目前鄭州富士康的工價可視為全年最高，因為今年工廠沒有很多學生打工，估計不會出現學生批量撤離時的員工急招。近一個半月來，除了返費有小幅變化，鄭州富士康的工價沒有太大浮動。

蘋果按慣例將於今年9月發布新款手機iPhone 16，此前，有市場消息稱蘋果追加iPhone 16備貨量至9,500萬部，比上一代備貨量提高近10%。不過，天風國際證券分析師郭明錤7月預計，下半年iPhone 16訂單將維持在約8,700萬部，低於去年同期iPhone 15系列的9,100萬部訂單量。