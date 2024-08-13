快訊

台南惡火5死相驗 消防員見「2鸚鵡倖存」感慨：死者逃錯地方了

收到簡訊「來門市門號月租扣100」超心動！網急阻止 內行人曝1招化解

中捷砍人案首調解破局！長髮哥與凶嫌父母未達共識 「賠償金僅一半」下周再開

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鄭州富士康備戰蘋果i16大招工 薪資卻恐低於過去兩年

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
鴻海旗下富士康鄭州科技園區生產車間。圖／取自河南日報
鴻海旗下富士康鄭州科技園區生產車間。圖／取自河南日報

隨著蘋果新機iPhone 16將面世，鄭州富士康正如火如荼進入生產旺季。富士康公眾號稱，進入富士康港區A事業群工作3個月，預計返費工最高可得人民幣2.15萬元。第一財經報導，對比過去兩年鄭州富士康8月給出的高工價，今年的招工待遇若不再上調，可能不及過去兩年。

招聘訊息顯示，進入鄭州富士康港區事業群A工作有兩種模式：一是以小時工，薪資待遇為每小時人民幣25元外加200元補貼；二是返費工，薪資待遇為人民幣2,100元底薪加上補貼和加班費，且做滿3個月獲得返費。

港區A事業群返費範圍定在人民幣6,500元至8,000元之間。返費工工作3個月預估到手人民幣1.75萬元至2.15萬元。此外，富士康八大街iP事業群小時工工價為每小時人民幣23~25.5元。

據鄭州富士康招聘公眾號消息，7月初富士康給出的最高返費為人民幣6,000元，7月中旬漲至7,500元，8月3日起上調至8,000元。

但如果對比2023年8月，鄭州富士康為iDPBG返費工開出的返費高達人民幣8,500元，為小時工開出的薪資為每小時人民幣25至26元外加200元補貼，高於目前薪資待遇。

而鄭州富士康2022年8月為iDPBG返費工開出的返費高達人民幣10,500元，為小時工開出的薪資為每小時人民幣31元，也高於目前的薪資，當時預計返費工在職3個月可拿到人民幣2.1萬元~2.2萬元。

據了解，港區A事業群也就是原iDPBG事業群。一名仲介稱，「iDPBG事業群就是做蘋果新手機，否則也不會旺季招人，這個事業群適合女生，因為坐班多。八大街那邊是做手機殼的，需要操作機台。

有仲介稱，目前鄭州富士康的工價可視為全年最高，因為今年工廠沒有很多學生打工，估計不會出現學生批量撤離時的員工急招。近一個半月來，除了返費有小幅變化，鄭州富士康的工價沒有太大浮動。

蘋果按慣例將於今年9月發布新款手機iPhone 16，此前，有市場消息稱蘋果追加iPhone 16備貨量至9,500萬部，比上一代備貨量提高近10%。不過，天風國際證券分析師郭明錤7月預計，下半年iPhone 16訂單將維持在約8,700萬部，低於去年同期iPhone 15系列的9,100萬部訂單量。

人民幣 薪資 鄭州

延伸閱讀

平價AI iPhone要來了 和碩、大立光等訂單一波波

闢藍海…蘋果、三星都計劃推AI訂閱制

全民權證／鴻海 選價內外15%

上半年中國大陸法拍屋激增 住宅類逾20萬戶

相關新聞

鄭州富士康備戰蘋果i16大招工 薪資卻恐低於過去兩年

隨著蘋果新機iPhone 16將面世，鄭州富士康正如火如荼進入生產旺季。富士康公眾號稱，進入富士康港區A事業群工作3個月...

對台灣念念不忘...疫後首發團赴馬祖 大陸旅遊業盼政策逐漸鬆綁

疫後首個陸客團日前到馬祖旅遊，令外界關注兩岸觀光是否「春暖花開」。中國大陸的旅遊業者認為雖然首發團的規模小，但是仍有代表...

陸千億私募巨頭景林資產加碼拼多多、台積電 減持輝達、Meta

大陸私募巨頭景林資產海外子公司景林香港近期向美國證券交易委員會（SEC）提交截至2024年第2季末的美股持倉數據，大舉加...

中國穩字訣失靈？ 外資Q2出走1056億人民幣衝新高

中國外匯管理局公布第2季國際收支平衡表初步數據顯示，外商對中直接投資(FDI)淨流出148億美元(約1056.5億人民幣...

央視揭報廢車黑生意 拆零件、改年份回流成馬路「計時炸彈」

中國「以舊換新」政策刺激車市消費，龐大的報廢汽車數量去處引人關注。央視「財經調查」節目日前揭發，江蘇連雲港市東海縣一產業...

港車北上熱 家庭「食購遊」破紀錄 6成車用粵通卡

港澳車「北上」火熱，今年暑假以來熱度更一路走高。據港珠澳大橋邊檢站提供最新數據顯示，7月至今，經大橋珠海口岸出入境車輛超...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。