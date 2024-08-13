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中國承認貨櫃船損壞波海天然氣管線 強調是意外

中央社／ 台北13日電

波羅的海一條重要天然氣管線於2023年10月受損，據信與懸掛香港旗的貨櫃船Newnew Polar Bear有關。事隔10個月，中國承認是該船隻損壞天然氣管道，但強調這是起意外事故。

據香港英文媒體南華早報12日報導，北京已將調查結果報告轉告芬蘭愛沙尼亞，這兩國正就NewNewPolar Bear事件進行聯合刑事調查。據消息人士表示，這份中文報告聲稱是按照國際海事組織（IMO）的規則進行。

報告指出，這起意外是受強風暴影響而導致的，並說明該貨櫃船在事發時懸掛香港旗幟，其註冊船東為中國公司新新海運（NewNew Shipping Line）。

據了解，該報告已分別在芬蘭、愛沙尼亞的政府部門間傳閱，但這項文件不能作為調查中的官方證據。

愛沙尼亞檢察官發言人表示，該文件並未送交檢察官辦公室，且在任何情況下，該文件「都不能作為愛沙尼亞刑事調查的證據」。

芬蘭國家調查局（NBI）的通訊部門負責人AnnaZareff則在書面聲明中表示，芬蘭在調查過程中與中國合作，其中芬蘭國家調查局已向中國主管當局提交法律協助請求。

她指出，目前調查仍在進行中，但只有在完成所有必要的調查措施後，才能對包含技術故障、技術不佳等產生的疏忽或蓄意行為的背後原因做最終結論，而這還需要一些時間。

愛沙尼亞檢察官公共關係負責人Kairi Küngas稱，他們已向中國提交法律援助的申請，以收集該船及其船員的證據，並表示中國可以自行執行調查，也可讓愛沙尼亞調查人員參與，來執行法律援助請求，但在中國領土上進行的所有活動都必須符合當地法律。

芬蘭和愛沙尼亞之間的天然氣管線「波羅的海連接管」（Balticconnector）2023年10月8日因漏氣而關閉。芬蘭有關單位隨後針對這起由「外部」活動造成的損害進行調查。

芬蘭警方於2023年10月底發布海底拖痕的照片，據信是一個6噸重的大錨在海床上被拖曳並且最後撞上「波羅的海連接管」的痕跡。這一撞不僅造成天然氣管線漏氣，也導致大錨斷裂。芬蘭有關單位同時證實天然氣管線遭破壞據信與中國貨櫃船Newnew PolarBear有關。

愛沙尼亞 芬蘭 香港

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