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尷尬反轉？傳美國防部將雷達大廠禾賽移出黑名單

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
被視為「光達第一股」的中企禾賽科技被美方認為有國安疑慮。（圖／取自禾賽科技官網）
被視為「光達第一股」的中企禾賽科技被美方認為有國安疑慮。（圖／取自禾賽科技官網）

英媒金融時報12日援引消息人士說法稱，美國國防部決定將中國雷達製造商禾賽科技從大陸軍方關聯企業「黑名單」中移除，報導稱此次該企業被從「黑名單」中移除，對美國國防部來說是「令人尷尬的反轉」。 中國駐美大使館表示，樂見美方糾正歧視性做法，為中國企業提供公平、公正、非歧視性的營商環境。

美國國會於2021年通過立法，要求五角大樓編製所謂「與中國軍方關聯企業名單」。該法案旨在加強對在美國運營的相關中國企業的審查。而今年1月美國國防部將禾賽科技列入了「黑名單」。

禾賽科技不服前述決定，於5月13日對此提起訴訟，並遞交起訴書給華盛頓聯邦法院。稱被美國國防部列入所謂的「1260H清單」導致該公司「聲譽受損，股價大幅下跌，損失商機」，且使其在美國建廠的計劃擱置。故敦促法院裁定美國國防部將其從相關清單中移除，或者宣布該清單違憲。有許多觀點稱，禾賽科技的未來在於能否被美國官方移出黑名單。

報導指出，了解五角大樓最新決定的人士表示，美國政府律師擔心，根據2021年立法中概述的標準，將禾賽科技列入「黑名單」的理由可能經不起法律審查。美國防部表示，由於訴訟仍在進行中，無法對此發表評論。白宮也未發表評論。

值得注意的是，若前述消息為真，這並非美國國防部首次反轉。據彭博等多家媒體報導，2021年5月11日，美國國防部和小米在2021年5月再次就「涉軍企業」清單訴訟案發布聯合狀態報告，美政府承認將小米列入該清單存在程序正義問題，願意與小米和解，將該公司從「黑名單」中刪除。當時評論稱，此舉為拜登政府對川普任期最後打擊中國行動「一個引人注目的反轉」。

禾賽科技2014年成立於上海，是全球領先的激光雷達研發與製造企業，其產品廣泛應用於支持高級輔助駕駛系統（ADAS）的乘用車和商用車、自動駕駛汽車，以及無人配送車、AGV等各類智能機器人應用。並於2月在美國納斯達克上市，是「中國激光雷達第一股」。

而上有政策，下有對策，華爾街日報報導，禾賽科技2023年底在美國密西根州註冊一家新創公司「美國光學雷達」(American Lidar)，外界認為禾賽通過改名、新註冊公司來躲避美方制裁，保住美國生意。

國防部 美國 黑名單

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