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鴻騰看好AI伺服器和電動車應用 擴聲學元件產線

中央社／ 台北13日電

鴻海旗下鴻騰精密科技預估，下半年雖有總體經濟不確定因素，鴻騰續投入人工智慧物聯網（AIoT）、聲學、電動車等應用，看好AI伺服器及衛星通訊帶動高速連接器及線纜模組營收，電動車業績成長可期，擬擴大越南及印度聲學元件產線。

展望未來營運前景，鴻騰在12日晚間公布的中期業績報告中指出，連接器產業將會隨著人工智慧AI浪潮，帶動消費電子產業復甦，儘管今年下半年仍會受到總體經濟環境不確定因素影響，鴻騰繼續投入5G人工智慧物聯網（AIoT）、聲學、電動車等市場應用。

在網路設備，鴻騰指出，AI伺服器及衛星通訊需求爆發，高速傳輸需求帶動中長期成長動能，鴻騰鎖定高速連接器及線纜模組，預期營收成長。

在電動車領域，鴻騰表示，整合新加入的德國車用事業團隊資源，強化與車用一線供應商客戶關係，鴻騰規劃擴大投資車載電子系統及自動駕駛等主要零配件。

在聲學元件，鴻騰透露規劃擴大越南及印度聲學元件產線，未來業績成長可期。

鴻騰今年上半年營收20.67億美元，較2023年同期17.84億美元增加15.9%，上半年毛利率20.4%，較2023年同期15.9%增加4.5個百分點，主要是營收回溫，加上高毛利產品銷售增加以及開支減少。

鴻騰上半年代表本業的營業利益9317.5萬美元，較2023年同期4717萬美元大增97.9%，鴻騰指出主要是品牌客戶需求增加，以及產品組合多元化，上半年營益率4.5%，較去年同期2.6%增加1.9個百分點。

鴻騰上半年累計獲利3252萬美元，較2023年同期虧損895萬美元轉盈，2023年上半年淨利率為負0.5%，今年上半年同期轉盈淨利率1.6%。

觀察主要產品，鴻騰表示，上半年網路設備營收年增19.2%，營收占比升至12.6%，主要是受惠AI伺服器需求帶動銅基元件產品出貨回升，此外上半年電動車營收大幅年增217%，營收占比大增至11%，主要是今年鴻騰完成收購德國車用零組件設計製造廠FITVoltaira Group GmbH挹注。

根據資料，包括聲學元件在內的系統終端產品，上半年營收占比32.5%，智慧型手機應用占比20.1%，電腦和消費電子占比約18.3%。

業績 衛星通訊 電動

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