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抖音展開內部反腐 上半年辭退88人且永不錄用

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
近年抖音與騰訊等大陸網路巨頭內部打貪、反舞弊不遺餘力，對觸犯廉潔線員工一律辭退且永不錄用。（美聯社）
近年抖音與騰訊等大陸網路巨頭內部打貪、反舞弊不遺餘力，對觸犯廉潔線員工一律辭退且永不錄用。（美聯社）

大陸網路公司字節跳動旗下抖音集團12日公告，今年上半年共查處舞弊類違規案件125起，其中88人因觸犯廉潔紅線被辭退，17人因涉嫌違法犯罪被移送司法機關處理。抖音稱堅持對腐敗、賄賂「零容忍」的態度，堅決反對一切舞弊和失信行為。如發現違反法律法規或員工行為準則的行為，一經查實，涉案員工一律辭退處理，永不錄用。

抖音表示，高度重視依法依規經營，不斷完善制度體系建設，加強合規文化及舉報渠道的內外部宣貫，同時加大對商業賄賂、職務侵佔等舞弊行為的打擊力度，堅定踐行誠信經營、陽光合作。

抖音也公布相關舞弊情事，點出八起因商業賄賂、舞弊或職務侵佔被移送司法的典型案件。綜觀這些案件，來自電商、抖音、生活服務、產品研發、中國銷售業務平台等多條線，其中「為外部達人、服務商、主播、代理商等謀取不當利益並收受好處費」的情況最多，八起案件中就佔了六起。

近期，抖音及字節跳動內部反腐持續呈高壓態勢。今年4月末，字節跳動企業紀律與職業道德委員會就一口氣通報61起員工違法違紀案件，也宣稱違法一律辭退，永不錄用。

值得注意的是，不光字節跳動，大陸網路企業近年強力打貪腐。比如外賣平台美團在2023年發布類似公告，稱全年協助公安立案偵辦涉嫌犯罪的內外部人員共93人；騰訊則在2023年發現並查處70餘起觸犯「騰訊高壓線」的案件，120餘人因觸犯「騰訊高壓線」被解聘，近20人因涉嫌犯罪被移送至公安機關處理，騰訊也稱一旦員工觸線，將辭退且永不錄用。

司法 字節跳動 抖音

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