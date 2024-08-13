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美國通用汽車大陸廠也傳裁員 計劃重組中國業務

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
彭博報導稱，美國通用汽車正在裁減與中國市場相關部門的員工。圖為中國大陸上汽通用五菱汽車，青島廠檔案照片。（路透）
彭博報導稱，美國通用汽車正在裁減與中國市場相關部門的員工。圖為中國大陸上汽通用五菱汽車，青島廠檔案照片。（路透）

曾經叱吒中國市場的外資車廠，如今一一敗退。彭博引述知情人士消息稱，美國通用汽車（GM）正在裁減與中國市場相關部門的員工，包括研發部門。在未來幾周內，通用汽車將和上汽集團討論產能削減的可能。但前述訊息尚未得到官方證實。

知情人士指出，通用汽車調整計劃包括轉向生產電動汽車，專注於生產更高端的車型、進口豪華車型。知情人士還稱，GM正在考慮削減工廠產能和進一步裁員，但這些計劃尚未最終敲定，尚未公開披露。

值得注意的是，上汽通用9日才宣布人事大調整，原泛亞汽車技術中心執行副總經理盧曉接替莊菁雄，擔任上汽通用總經理。據了解，盧曉為通用汽車全球平台中首位中國籍總工程師，作為技術派高管，早年曾到歐洲和北美深度學習考察，適合產品和技術經營的外部拓展與整合。而上汽通用領導層換血，被視為推動電動化、智慧化轉型之舉。

上汽通用於2017年創下200萬輛的年銷量，為通用汽車自1997年進入大陸市場以來的最好成績。不過今年第二季，通用汽車在陸銷量暴跌29%，至37.3萬輛，旗下包括別克、凱迪拉克和雪佛蘭的所有美國品牌的銷量都在大幅下滑。

報導指出，面對大陸本土業者激烈兢爭的車市，通用汽車在中國市場已經不可能再回到2017年的巔峰。

通用汽車和上汽集團的30年合作即將在2027年到期，通用汽車希望能在合約到期之前，將業務恢復到可持續盈利狀態。

知情人士稱，通用汽車的目標是通過對上汽通用進行財務和運營上的調整，使其能夠在不依賴額外的外部資金的情況下，支持日常運營和新車型的開發。為實現這一目標，通用汽車將對業務進行裁減和優化，裁減的規模將與降低的銷售預期相稱。

不過，通用汽車和五菱合資製造的平價電動車在大陸需求仍在增長，因此被認為有較好的前景。

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