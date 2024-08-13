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美中高級經濟官員傳15、16日上海討論金融穩定

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
美中高級經濟官員據報將於15至16日在上海舉行金融工作組會議，將討論金融穩定等議題。（美聯社）
美中高級經濟官員據報將於15至16日在上海舉行金融工作組會議，將討論金融穩定等議題。（美聯社）

綜合彭博、法新社等外媒報導，美中高級經濟官員將於15至16日在上海舉行金融工作組會議，會議預計涉及宏觀經濟、金融穩定、跨境數據、國際貨幣基金（IMF）治理和資本市場問題等議題。

美國方面代表由美國財政部主管國際金融事務的助理部長內曼（Brent Neiman）率領，成員包括財政部、美國聯準會和證券交易委員會的官員，其中有財政部副部長之一的梁內利（Nellie Liang），她在美國聯準會任職前是金融穩定方面的專家；中方代表則是中國人民銀行副行長宣昌能及其他多名高級官員。

美國財政部負責國際金融事務的助理部長、與中方官員共同主持此次會議的尼曼指出，本次協調工作組會議打算討論金融穩定問題、與跨境數據、貸款和支付相關的議題，還會探討在出現金融壓力時可以採取的改善溝通的具體措施。

這次會議適逢中共二十屆三中全會提出長遠經濟目標後，同時美國陷入經濟衰退疑慮帶給金融市場震盪，外加區域戰事不斷等背景下進行。此外，中美之間仍存在許多分歧，包括產能過剩爭議等。

去年7月以來，美國財政部長葉倫（Janet Yellen）與大陸國務院副總理何立峰舉行三次會晤，兩次在北京，一次在舊金山。在葉倫去年9月首次訪中後不久，中美雙方同意成立兩個工作組，討論經濟和金融問題。

經濟衰退 美國

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