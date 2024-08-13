淨流出4800億 陸外資Q2撤資創新高

儘管大陸頻出招「穩外資」，但根據大陸外匯管理局公布第二季國際收支平衡表顯示，反映外商直接投資（FDI）的「直接投資負債」項目為負一四八億美元，約台幣四八○○億元，創下外資「淨流出額」有紀錄以來新高，顯示大陸市場對外資吸引力減弱。

這是上述指標自一九九八年有紀錄以來第二次出現負數，上次出現負數是去年第三季，當時為負一二一億美元，今年第二季淨流出額進一步擴大至一四八億美元。其中，赴陸資金持有關聯企業債券規模淨流出二二○億美元，也創新高。

彭博指出，如下降趨勢持續到年底，今年將是自一九九○年開始有可比數據以來首個年度資金淨流出。大陸外商投資近年大幅下滑，反映外國投資者對大陸經濟前景悲觀看法。

此外，大陸商務部七月公布數據顯示，今年上半年大陸實際使用外資金額為人民幣四九八九億元，較去年同期下滑百分之廿九點一，降幅自今年一月以來逐月擴大。

由於統計口徑和數據編制方法不同，外匯局和商務部公布的FDI數據存在一定差異，但下跌的趨勢基本一致。

新加坡聯合早報報導，新加坡管理大學李光前商學院副教授傅方劍分析，今年第二季國際資本對於美國降息期望降低，加上大陸下調利率，中美利差擴大，不利於外資進入大陸。隨著美國降息，有助於扭轉局面，但FDI有一定滯後性，還要一段時間才看得到變化。此外，短期內國際地緣政治影響不可忽視。

大陸央行調查統計司前司長盛松成也預測，隨著美國聯準會和歐洲央行降息，人民幣貶值壓力緩解，FDI超額回報率也將回升，有望刺激FDI成長。