廣東首個跨區信用合作 啟動

廣州市越秀區和佛山市順德區11日聯合舉辦跨區域信用合作啟動儀式。這是廣東首個跨區域信用合作體系。

中新社報導，在活動現場，兩地共同簽訂跨區域信用合作備忘錄、為首批信用合作商家代表授牌，以信用手段激發消費活力，積極探索社會信用體系建設。

信用在社會發展方面發揮著至關重要的作用，促進社會信用體系建設，有利於優化營商環境，提高全社會誠信意識和信用水平。

越秀和順德自古便是一衣帶水，人員往來和商貿聯繫都十分方便。越秀區作為廣州最古老的中心城區，被譽為廣府文化源地、千年商都核心；而順德區自古經濟發達，文化底蘊深厚，是著名的中國曲藝之鄉。

廣州市越秀區發展和改革局營商環境和信用建設科副科長趙寧浙介紹，越秀區與順德區合動跨區域信用合作，探索公共信用信息共享運用，率先實現兩地信用數據互通、信用評價結果互認，同時鼓勵支持信用較好的商家發揮市場資源優勢，積極參與「信遊珠三角」合作。

查詢相關細則發現，「信遊珠三角」的合作商家應已建立較完善的信用管理制度，生產經營狀況良好，具有較好口碑或市場認可度，守法合規經營；近3年未受過涉及食品、藥品、安全生產和消防領域行政處罰等。

截至目前，兩地已認定首批跨區域信用合作商家80餘家，涵蓋酒店、餐飲、旅行社、旅遊景區等各行業領域，為消費者提供100餘項各類消費優惠措施。