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阿里 上季獲利估減15%

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

大陸電商巨頭阿里巴巴將於15日公布最新的上季度成績單。據彭博數據估計，市場平均預料阿里巴巴截至6月底止的上季度收入為人民幣2,498億元（約新台幣1.1兆元），年增6.7%；純利為213億元，年減37.5%，而經調整純利384億元，年降14.5%。機構分析稱，考慮到阿里巴巴新廣告工具仍處初期投放階段，業務轉型仍需時間，該集團整體經調整純利或年跌15%。

香港星島日報，市場期望阿里巴巴最快8月底可完成於香港主要上市、更有機會最快下個月便可納入港股通。摩根士丹利（簡稱大摩）指出，轉換主要上市地點為公司利多，「618」大促期間阿里的全站推廣營銷工具亦促進商品交易總額（GMV）上升，料將推動上季阿里的客戶管理收入（CMR）年增3%。

不過，大摩認為，阿里業務轉型仍需時日，因此仍對其持謹慎態度，更預料其上季經調整EBITA或跌5.4%，但認為回購步伐加快等因素為股價提供下行保護，因此給予阿里「與大市同步」評級。

另，金融界引述交銀國際7月報告曾稱，料阿里在6月止的季度經調整EBITA利潤率17%，年減約2個百分點，主要反映電商業務加大投入以獲取市場。

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