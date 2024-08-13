AI、高股息族群 陸國家隊青睞

大陸上市公司近期陸續披露半年報，社保基金等國家隊持倉動向也逐漸浮出水面。目前已披露半年報顯示，不少社保基金、基本養老保險基金第2季青睞人工智慧、高股息等今年以來有所表現的類股。

具有投資風向標的國家隊資金動向成為重要參考。環球網引述Wind數據顯示，截至9日，國家隊現身個股的前十大流通股東行列，其合計持股數量達到1,843萬股，持股市值高達人民幣270億元。其中，國家隊持有貴州茅台股份達到0.18億股，持股市值亦占據榜首，為270億元。

大陸國家隊在第2季共現身八檔個股的前十大流通股東，其中有七檔個股持股數量超過千萬股，包括華能國際、南京銀行、悅達投資等。行業分布來看，持股主要集中在商業銀行、媒體及汽車零配件等領域。

中國基金報統計，截至9日，大陸社保基金在已披露中報的36家上市公司中現身，合計持股量7.5億股，期末持股市值合計人民幣107.4億元，持倉主要集中在能源、材料、傳媒、電信服務等行業；從變動量觀察，社保基金第2季積極加倉AI和資源股。

在養老金產品部分，截至9日，基本養老保險基金產品第2季密集現身12檔個股的前十大流通股東，合計持股11,394萬股，合計持股市值達16.5億元，主要集中在金屬、非金屬與採礦、化工、電子、汽車零配件等行業。