聽新聞
test
0:00 / 0:00

AI、高股息族群 陸國家隊青睞

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
社保基金等國家隊第2季青睞人工智慧、高股息等今年以來有所表現的類股。 中新社
社保基金等國家隊第2季青睞人工智慧、高股息等今年以來有所表現的類股。 中新社

大陸上市公司近期陸續披露半年報，社保基金等國家隊持倉動向也逐漸浮出水面。目前已披露半年報顯示，不少社保基金、基本養老保險基金第2季青睞人工智慧、高股息等今年以來有所表現的類股。

具有投資風向標的國家隊資金動向成為重要參考。環球網引述Wind數據顯示，截至9日，國家隊現身個股的前十大流通股東行列，其合計持股數量達到1,843萬股，持股市值高達人民幣270億元。其中，國家隊持有貴州茅台股份達到0.18億股，持股市值亦占據榜首，為270億元。

大陸國家隊在第2季共現身八檔個股的前十大流通股東，其中有七檔個股持股數量超過千萬股，包括華能國際、南京銀行、悅達投資等。行業分布來看，持股主要集中在商業銀行、媒體及汽車零配件等領域。

中國基金報統計，截至9日，大陸社保基金在已披露中報的36家上市公司中現身，合計持股量7.5億股，期末持股市值合計人民幣107.4億元，持倉主要集中在能源、材料、傳媒、電信服務等行業；從變動量觀察，社保基金第2季積極加倉AI和資源股。

在養老金產品部分，截至9日，基本養老保險基金產品第2季密集現身12檔個股的前十大流通股東，合計持股11,394萬股，合計持股市值達16.5億元，主要集中在金屬、非金屬與採礦、化工、電子、汽車零配件等行業。

上市公司 保險 國家隊

延伸閱讀

奧運籃球／把美國男籃夢幻隊嚇出一身汗的南蘇丹：別人打的是籃球，他們拚的是救國！

00881成分股擁權值三王「台積電、聯發科跟鴻海」！ 一張領息1千元15號最後買進日

奧運跳水／全紅嬋婉拒英選手贈零食片段曝光 「最美教練」一招化解尷尬獲激讚

巴黎奧運／非洲選手不識游水苦練9個月出戰 創100公尺自泳最慢紀錄

相關新聞

淨流出4800億 陸外資Q2撤資創新高

儘管大陸頻出招「穩外資」，但根據大陸外匯管理局公布第二季國際收支平衡表顯示，反映外商直接投資（FDI）的「直接投資負債」...

陸拚節能產業 2030年規模15兆人民幣

大陸國務院11日發布《關於加快經濟社會發展全面綠色轉型的意見》，文件指出，到2030年，節能環保產業規模達到人民幣15兆...

AI、高股息族群 陸國家隊青睞

大陸上市公司近期陸續披露半年報，社保基金等國家隊持倉動向也逐漸浮出水面。目前已披露半年報顯示，不少社保基金、基本養老保險...

阿里 上季獲利估減15%

大陸電商巨頭阿里巴巴將於15日公布最新的上季度成績單。據彭博數據估計，市場平均預料阿里巴巴截至6月底止的上季度收入為人民...

小米 搶進智慧家電領域

大陸科技大廠小米持續擴大事業版圖，搶攻智慧家電領域，消息指出，小米智慧電器武漢公司近日成立，其法定代表人為小米集團大家電...

陸A股氣虛 量能探四年低點

A股交易量正在持續收縮，截至昨（12）日收盤，單日成交量僅人民幣4,959億元（約新台幣2.2兆元），跌破人民幣5,00...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。