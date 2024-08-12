寧德時代開實體店卻說不造車不賣車 他們想做什麼？

占地面積近1.4萬平方米，集結近50個品牌、近百款新能源車型，近日，寧德時代全球首家新能源生活廣場正式在成都投入運營。從規模上看，這宛若一場不閉幕的小型新能源車展。

一財網報導，作為一家動力電池供應商，寧德時代大手筆開實體店的事宜很快就引發了市場的廣泛關注。寧德時代副董事長李平在新店開幕時表示，（對於開店一事）可能有人以為，寧德時代要賣車了，寧德時代曾經說過不造車，在這裡，寧德時代也不賣車，這是一個連接各方的平台，車企將成為平台上的主角。

李平稱，寧德時代開店的目的是打造一個整合平台，幫助車企展示好車，幫助消費者選好車，幫助新能源行業高速發展。

與首家新能源生活廣場同時落地的，還有寧德時代的後市場服務品牌—寧家服務。寧家服務在首批設置112家售後服務站點，並搭建了人員培訓體系，為消費者提供包括但不限於電池基礎保養、健康檢測以及移動救援等售後服務。

幫助車企賣車、開啟新能源汽車售後服務，不難看出，作為一家B端（面向企業）公司的寧德時代此次瞄準的是C端（面向消費者）市場。

事實上，這並非寧德時代首次採取To C戰略。從去年下半年開始，在寧德時代內部，就已出現從To B到To C的戰略轉變，並陸續在高鐵站、戶外等投放了不少C端廣告。

今年6月，寧德時代與中國移動咪咕公司簽署戰略合作協定，成為咪咕歐洲頂級足球賽事轉播首席合作夥伴。7月底，寧德時代又官宣成為咪咕巴黎奧運會賽事轉播的首席合作夥伴，「選電車認準寧德時代電池」的廣告語也經常出現在了轉播間隙。8月上旬，寧德時代董事長曾毓群也在享界首款車型S9的發佈會上亮相，親自推薦自家電池。

種種跡象都在表明，寧德時代正在加速從幕後走向台前。作為供應商的寧德時代做C端市場的主要原因，是欲通過不斷強化終端市場認知，去反向推動在B端市場的銷量。

中關村新型電池技術創新聯盟秘書長于清教表示，電池作為關鍵的工業中間品，有可能直接影響到消費者的購車選擇，所以具備打造品牌inside的必要性，這從英特爾CPU處理器的品牌營銷與戰略中就可見一斑。

從市場競爭格局來看，雖然從當下動力電池裝車量資料來看，寧德時代仍有一家獨大的優勢，但事實上面臨的市場壓力也並不小。

一方面，當下的動力電池市場產品同質化現象嚴重，競爭壓力加劇的背景下，各大電池廠家紛紛打起了價格戰，電芯價格已經跌至微利或根本不賺錢的地步。另一方面，整車廠玩家紛紛湧入電池產業，今年前七個月，吉利控股集團旗下的極電新能源和廣汽集團旗下的因湃電池已經實現量產裝車，裝車量分別為2.25GWh和0.36GWh，成為了動力電池行業不可忽視的一股力量。

于清教分析，寧德時代在市場上想要更進一步，就有必要打造出品牌的差異化優勢，形成品牌防火牆。

根據中國汽車動力電池產業創新聯盟發布的最新資料，今年以來，寧德時代在市場上的占有率拉高，今年前七個月，市占率提高至46.54%，上升3.41個百分點。在全球市場，SNE Research資料顯示，寧德時代今年上半年動力電池市占率高達37.8%，較去年同期上升2.1個百分點。