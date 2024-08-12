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小米汽車最新OTA升級來了：新增三大功能

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
小米汽車12日推送最新OTA升級，新增停車自動拍照等三大功能。（取自中關村在線）
小米汽車12日推送最新OTA升級，新增停車自動拍照等三大功能。（取自中關村在線）

小米汽車12日推送最新OTA升級，新增了三項重要功能。首先是停車自動拍照功能，在每次鎖車離車時，車輛會自動拍照並同步至小米汽車APP的車輛位置頁面，方便用戶在停車場找到自己的車輛。

其次是影像記錄展示行車資訊功能。通過OTA更新後，用戶可以在行車影像記錄中查看行駛檔位、安全帶狀態以及輔助駕駛狀態等部分行車資訊，從而更好地瞭解行車記錄儀畫面中的實際行車情況。

最後是轉向燈開啟時展示同側影像的功能。經過本次OTA更新後，車主只需開啟轉向燈就能看到同側行車影像的畫面。

值得一提的是，自從小米SU7交付以來，其OTA推送頻次明顯增加。8月9日還推出了增強小愛同學語音助手功能和擴展小米汽車智慧設備App支援範圍等新功能，並新增了對米家燈光、窗簾、環境監測設備和攝像機等智慧設備的支援。

此次小米汽車最新OTA升級帶來了一系列實用的新功能，進一步提升了用戶的使用體驗。

小米汽車 語音 輔助駕駛

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