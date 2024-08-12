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搶攻智駕！華為申請註冊「乾崑大挪移」商標 等待實質審查

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
華為申請註冊乾崑大挪移商標搶攻智駕。(路透)
華為申請註冊乾崑大挪移商標搶攻智駕。(路透)

天眼查知識產權資訊顯示，華為技術有限公司申請註冊一枚「乾崑大挪移」商標，國際分類為運輸工具，當前商標狀態為等待實質審查。

今年4月，華為發表以智慧駕駛為核心的智慧汽車解決方案新品牌—華為乾崑。近期，華為已申請註冊「乾崑ADS」、乾崑智駕、乾崑音響等多個商標，當前商標狀態多為等待實質審查。

這幾年華為在註冊商標上顯得非常與眾不同，比如鴻蒙、方舟、朱雀、騰、青牛等等，基本都被註冊了。去年8月華為開始為新作業系統申請註冊「鴻蒙」商標，今年5月通過審核，鴻蒙暗含開天闢地之意，也顯示華為對作業系統的雄心。

除了鴻蒙之外，華為還申請註冊了昆侖、金剛、玄武、乾坤、子龍、浩天、青鳥、朱雀、騰蛇、青牛、青玄、當康、玄機、白虎、靈豸（zhì）、饕餮等頗有玄幻色彩的商標名，幾乎已經把一本《山海經》註冊為商標了。

不少網友們調侃說，華為這是擁有了一個「神獸團」。華為同時在海外也以國外神話為依據註冊了包括ARK、 ARK OS等商標，分別可以直譯為「方舟」、方舟作業系統。

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