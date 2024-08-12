華為上海研發中心運營腳步近 人才公寓預計9月底完工

據綠色青浦公眾號11日消息指出，大陸科技巨頭華為上海西岑單身公寓項目外立面施工以及室內裝修已完成，正式進入收尾衝刺階段，預計今年9月底竣工交付。項目建成後將提供超6000套房源，為即將「湧入」青浦的華為科研人才提供住所。這意味距離華為全球最大研發中心運營腳步近了。

據了解，華為上海西岑單身公寓項目位於金澤鎮西岑社區練西公路和港悅路交匯處西北側。項目包含35棟單體建築和1棟短租式公寓，建築設計地上14層、地下2層，總建築面積達50萬平方公尺。

該項目於2023年12月開始建設，投運後將為華為上海青浦研發中心8個園區提供充足的住宿條件，建成後可容納超過1.5萬人入住。

華為全球最大的研發中心，位於上海青浦區的華為練秋湖研發中心已於7月9日全面建成，佔地面積2,400畝，總建築面積206萬平方公尺，總投資超百億元。主要用於科研、辦公及配套設施，如研發辦公樓、實驗室、會議廳、食堂、數據中心及附屬設施等。

按此前規劃，在園區投入運營後，將引入3.5萬名科技研發人才，重點將圍繞5G終端晶片、無線網絡、物聯網等領域開展研發、設計、銷售等業務。首批人才將在年底導入，人數約1萬人，主要包括其他地區華為研發中心員工，以及新招聘的科技研發人才。

而園區的一個亮點在於內部建有「小火車」幫助員工通勤。小火車共設有8個站點，運行長度約為4.5公里，全程運行需15分鐘左右。