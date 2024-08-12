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上半年中國大陸法拍屋激增 住宅類逾20萬戶

中央社／ 北京12日電
中國房地產市場自2021年下半年開始走低以來，法拍屋數量連創新高，統計顯示，今年上半年全國住宅類法拍屋掛牌規模達20.2萬戶，年增逾12%。（中新社）
中國房地產市場自2021年下半年開始走低以來，法拍屋數量連創新高，統計顯示，今年上半年全國住宅類法拍屋掛牌規模達20.2萬戶，年增逾12%。（中新社）

中國房地產市場自2021年下半年開始走低以來，法拍屋數量連創新高，統計顯示，今年上半年全國住宅類法拍屋掛牌規模達20.2萬戶，年增逾12%。

陸媒財新網今天引述房市調研機構克而瑞的報告做了上述報導。

有北京房市仲介業者告訴中央社，房地產市場景氣時，法拍房往往被視為撿便宜的好機會，因為除了房價低於市價，還可能買到地段好的房子，但在當前中國經濟不振、房市低迷及市場飽和的現實下，法拍屋近年也面臨空前的蕭條，有些銀行給出頗低的折扣，卻無人問津。

克而瑞的報告指出，住宅類法拍屋在二線城市增幅最凸出，其中鄭州上半年掛牌數高達5138戶，年增43％；廈門、蘇州等城市的住宅類法拍屋掛牌量年增率也都超過40%。

鄭州的法拍屋數量激增可能與當地「爛尾樓」數量有關。據克而瑞2021年底的報告，鄭州有106個問題建案，涉及面積271萬平方公尺，這些建案在司法訴訟後可能進入法拍市場。

法拍屋是經法院司法拍賣的房產，主要因為商業貸款逾期、民間借貸糾紛、司法沒收和財產無主等情況產生，可分為住宅類、商業類、工業類及土地類。

專家表示，中國房市仍處於往下走的階段，加上經濟壓力增加，前些年採用高槓桿購屋的民眾正面臨巨大的還款壓力，違約風險可能進一步升高，這代表未來住宅類法拍屋的供應規模可能會繼續上升。

司法 法拍 鄭州

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