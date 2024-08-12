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市場觀望陸股小跌作收 成交量萎縮創4年3個月新低

中央社／ 台北12日電
在缺乏利多刺激及市場觀望氣氛 濃厚下，陸股今天在底部盤整下成交額陷入萎縮，終場滬深二市成交額合計跌破人民幣5000億元大關，僅4959億元（新台幣2.24兆元），創4年3個月來新低；滬指、深指也以下跌0.14%及0.24%作收。圖／中新社
在缺乏利多刺激及市場觀望氣氛 濃厚下，陸股今天在底部盤整下成交額陷入萎縮，終場滬深二市成交額合計跌破人民幣5000億元大關，僅4959億元（新台幣2.24兆元），創4年3個月來新低；滬指、深指也以下跌0.14%及0.24%作收。圖／中新社

在缺乏利多刺激及市場觀望氣氛 濃厚下，陸股今天在底部盤整下成交額陷入萎縮，終場滬深二市成交額合計跌破人民幣5000億元大關，僅4959億元（新台幣2.24兆元），創4年3個月來新低；滬指、深指也以下跌0.14%及0.24%作收。

陸股上證指數（滬指）自6月21日收盤跌破3000點大關後，除7月2日盤中一度反彈重登外，至今未曾站上3000點大關，7月下旬更跌破2900點關卡，直到目前都只在2800至2900點狹幅震盪。但也因先前跌幅已深，滬指及深指日前受美股大跌的衝擊並不大。

儘管如此，綜合中國財經媒體報導，由於近期缺乏進一步的政策面及市場面利多消息刺激，各項經濟指標數字表現平平，導致市場持續觀望，成交持續萎縮，進而跌破5000億元大關，終場滬深二市總成交額僅4959億元，較前一交易日減少672億元，創下2020年5月25日以來的新低；而大盤資金淨流出額逾231億元。

在買盤觀望成交萎縮下，滬指及深指今天全天多呈狹幅震盪走勢。終場上證指數收2858.20點下跌3.99點，跌幅0.14%；深證成指收8373.47點下跌20.23點，跌幅0.24%；創業板指收1592.39下跌3.25點，跌幅0.2%。

因此，陸股今天呈現跌多漲少態勢，終場1512檔個股上漲，3648檔個股下跌。其中38檔漲停，45檔跌停。環保設備、中藥、油氣開採、COVID-19特效藥、猴痘概念、肝炎概念、輔助生殖等類股走勢相對抗跌。

另一方面，教育、房地產、旅遊、遊戲、軍工、零售、租售、物業管理等類股跌幅較大。其中，屬大型國企股的中國移動尾盤一度跌破100元大關，受到市場關切。

中國法人認為，官方推出的各項市場利多政策尚待時間發酵。在政策成效顯現前，資金投入勢必趨於保守，陸股大盤不易有太明顯的表現，狹幅震盪量縮的走勢恐將持續一段時日。

大盤 滬指 陸股

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