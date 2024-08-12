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債市調控加碼 大陸券商傳減少國債交易

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸多家券商機構自上周以來減少了國債交易。（圖／截自央視新聞）
大陸多家券商機構自上周以來減少了國債交易。（圖／截自央視新聞）

中國大陸監管部門加碼調控債市，彭博社引述知情人士稱，多家券商機構自上周以來減少了國債交易。

報導引述知情人士稱，總部位於不同區域的多家證券公司，在債市調控加碼後，已減少國債交易。其中一家甚至暫停部分期限的交易。

知情人士表示，多數券商自發採取相關限制措施，但也有至少一家機構是在監管指導下減少交易。

知情人士透露，其所在的證券公司目前已暫停「橋類」業務。「橋類」業務在業內俗稱「過券」，券商在此類業務只承擔通道的功能，為其他兩家機構（產品）牽線完成債券交易。

報導認為，券商類機構減少國債交易的舉措，顯示出金融機構在監管壓力下，對此前收益利率創出紀錄新低的中長期國債市場，態度更加謹慎。

另，興業銀行成員機構興業研究公眾號8月12日發布文章提到，市場傳言江蘇省聯社通知江蘇農商行禁止國債交易，部分券商自營、資管也受到指導。

對此，蘇農銀行、江陰銀行相關人回應表示，沒有接獲消息。「我們暫時還沒有得到這個指令。」

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