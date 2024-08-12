陸房市危機持續 廣州富力地產未能償還美元債利息

中國大陸房地產行業的危機仍然在擴大中。在香港上市的廣州富力地產宣布，因集團面臨現金壓力，其附屬公司未能支付三筆債務利息。

綜合彭博社和界面新聞報導，富力地產11日晚間在港交所公告，其附屬公司怡略在海外所發行的三筆優先票據應於今年7月11日以現金支付利息，有30天寬限期。但鑑於集團當前面臨的現金流壓力，至今未能以現金支付利息。到期該付的利息共計1.47億美元。

富力地產表示，未支付怡略票據利息可能會導致票據持有人要求加快還款。富力地產正與票據持有人商討友善解決方案，並將繼續密切關注事態發展並考慮所有可能採取的行動，包括但不限於就集團境外債務制定整體負債管理方案。

公告並稱，公司將與顧問們共同探討全面可行的解決方案，確保所有債權人得到公平對待；集團期待與債權人進行建設性對話，尋求債權人的支持與配合以取得全面方案，整體解決集團境外債務問題，共同渡過全行業的難關。

另，香港法院將另一地產商佳兆業集團的清盤呈請聆訊押後至9月9日，給這家陷入困境的大陸建商更多時間與一些債券持有人就其債務重組計劃達成協議。

佳兆業正在重組的境外債務規模約130億美元，為房地產業內債務負擔最重的公司之一。