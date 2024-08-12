陸官媒提出：堅決遏制「內捲式」招商引資

由大陸國務院主辦的《經濟日報》發表署名「金觀平」、題為《堅決遏制內捲式招商引資》的文章，指招商引資模式正在發生深刻變革，大陸各地招商引資新花樣層出不窮，「內捲」愈演愈烈，種種亂象，制約了全國統一大市場優勢的有效發揮，要堅決遏制。

文章表示，8月1日正式施行的《公平競爭審查條例》明確規定，沒有法律、行政法規依據或未經國務院批准，不得給予特定經營者稅收優惠、特定經營者選擇性等優惠。一系列舉措，旨在打破地方保護和市場分割，促進各類要素合理順暢有序流動，加速建設高效規範、公平競爭、充分開放的全國統一大市場。

文章稱，一段時間內，大陸各地拼經濟，上演搶人、搶企大戰，招商引資新花樣層出不窮。但隨著競爭加劇，「內捲」愈演愈烈，招商變搶商、給予超常規優惠等種種亂象，既擾亂市場秩序，又加大地方財政壓力，更難以得到真正且持久的經濟增長預期，制約全國統一大市場優勢的有效發揮。

《經濟日報》強調，招商引資求的是「引得來、落得下、留得住」。規範地方招商引資法規制度，說到底，還是要處理好政府和市場的關係。這是經濟體制改革的核心問題。要科學界定政府和市場的邊界，推動有效市場和有為政府更好結合，實現資源配置效率最優化和效益最大化，既「放得活」又「管得住」，激發全社會內生動力和創新活力，不斷塑造發展新動能新優勢。

另據澎湃新聞報導，大陸招商部門「反內捲」，拉開序幕。日前，多地紛紛裁撤政府內部招商部門，部分地方取消基層招商指標，同時組成招商公司，以更市場化的形式進行招商。