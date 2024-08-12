聽新聞
test
0:00 / 0:00
加拿大啟動國安審查 紫金購秘魯金礦場或受阻
A股上市的紫金礦業子公司早前斥資近3億美元，收購加拿大上市企業旗下位於秘魯的金礦。但加拿大媒體於8月11日報導， 交易或因加拿大政府啟動國安審查受阻。報導指出，紫金礦業的子公司已於上月向法院提出司法覆核，指控加拿大當局的國安審查無理。
加拿大廣播公司（CBC）等媒體報導， 總部位於溫哥華的Pan American Silver Corp.今年5月宣布，屬下子公司以近3億美元，將位於秘魯的金礦股份出售給大陸紫金礦業集團旗下的金騰（新加坡）礦業公司。
Pan American當時表示，該協議「符合慣例條件並獲得監管部門批准」。
不過，加拿大創新、科學及工業部部長商鵬飛（Francois-Philippe Champagne）其後認為，該協議「可能損害國家安全」，6月下旬稱將下令展開國安審查。
金騰於今年7月下旬向聯邦法院提出司法覆核，商鵬飛無權引用《加拿大投資法》對交易進行國安評估，因為交易所涉及的資產及所有管理運作都是在加拿大境外，沒有加拿大民眾參與項目。
負責國安評估的加國創新科學與經濟部發言人表示，《加拿大投資法》包含保密條款，當局不能就個別案件置評。紫金礦業及商鵬飛等均尚未就報導作出評論。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言