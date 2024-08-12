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加拿大啟動國安審查 紫金購秘魯金礦場或受阻

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
紫金礦業集團這幾年積極在全球布局礦業。（圖／取自搜狐網）
紫金礦業集團這幾年積極在全球布局礦業。（圖／取自搜狐網）

A股上市的紫金礦業子公司早前斥資近3億美元，收購加拿大上市企業旗下位於秘魯的金礦。但加拿大媒體於8月11日報導， 交易或因加拿大政府啟動國安審查受阻。報導指出，紫金礦業的子公司已於上月向法院提出司法覆核，指控加拿大當局的國安審查無理。

加拿大廣播公司（CBC）等媒體報導， 總部位於溫哥華的Pan American Silver Corp.今年5月宣布，屬下子公司以近3億美元，將位於秘魯的金礦股份出售給大陸紫金礦業集團旗下的金騰（新加坡）礦業公司。

Pan American當時表示，該協議「符合慣例條件並獲得監管部門批准」。

不過，加拿大創新、科學及工業部部長商鵬飛（Francois-Philippe Champagne）其後認為，該協議「可能損害國家安全」，6月下旬稱將下令展開國安審查。

金騰於今年7月下旬向聯邦法院提出司法覆核，商鵬飛無權引用《加拿大投資法》對交易進行國安評估，因為交易所涉及的資產及所有管理運作都是在加拿大境外，沒有加拿大民眾參與項目。

負責國安評估的加國創新科學與經濟部發言人表示，《加拿大投資法》包含保密條款，當局不能就個別案件置評。紫金礦業及商鵬飛等均尚未就報導作出評論。

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