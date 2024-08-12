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上半年大陸法拍屋數量飆升12% 鄭州暴增43%

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
今年上半年，鄭州法拍屋掛牌套數較去年同期暴增43%。圖為鄭州地鐵站旁的一處爛尾樓。（圖／取自微博）
今年上半年，鄭州法拍屋掛牌套數較去年同期暴增43%。圖為鄭州地鐵站旁的一處爛尾樓。（圖／取自微博）

隨著大陸房地產市場自2021年下半年進入下行期，全國法拍屋的數量持續創新高。根據市調機構「克而瑞」的數據顯示，今年上半年，大陸全國住宅類法拍房掛牌規模達到20.2萬戶，較去年同期增加了12%，其中尤以二線城市的住宅類法拍屋增幅顯著。

根據《財新網》報導，克而瑞的數據指出，鄭州今年上半年法拍屋掛牌套數達5,138套，較去年同期暴增43%。廈門、蘇州等城市的住宅類法拍屋掛牌量年比也都超過了40%。報導指出，鄭州法拍屋數量的激增，或與該市大量「爛尾樓」有關。

根據2021年底的報告，鄭州有106個「問題樓盤」，涉及面積達271萬平方米，這些樓盤在司法訴訟後可能進入法拍市場。

報導進一步指出，法拍屋是經法院司法拍賣的房產，主要由商業貸款逾期、民間借貸糾紛、司法沒收和財產無主產生。根據類型，法拍屋可分為住宅類、商業類、工業類及土地類。據中指研究院7月24日發布的報告，今年上半年大陸法拍市場的各類房源數量累計達到38.2萬套，其中住宅類法拍屋佔了一半。

專家表示，大陸房市仍處於下行階段，加上經濟壓力增加，前些年採用高槓桿購房的群體正面臨巨大的還款壓力，違約風險可能進一步升高。這意味著未來大陸住宅類法拍屋的供應規模可能還會繼續上升。

司法 法拍 鄭州

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