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房市持續低迷 陸上半年住宅法拍屋增12%達20.2萬戶
大陸財新網指出，中國房市自2021年下半年進入下行期以來，法拍屋的數量就不斷創新高。市調機構「克而瑞」的報告顯示，今年上半年，大陸全國住宅類法拍房掛牌規模達到20.2萬戶，較去年同期又增加12%。
據克而瑞統計，住宅類法拍屋在二線城市增幅最突出，其中鄭州2024年上半年掛牌套數達5,138套，較去年同期大增43%。廈門、蘇州等城市的住宅類法拍屋掛牌量年比也都超過40%。
報導稱，鄭州法拍屋數量激增，或與該市的「爛尾樓」數量有關。據克而瑞於2021年底發布的報告，鄭州共有106個「問題樓盤」，涉及面積271萬平方米，相當於當年鄭州新屋成交面積的29%。這些「問題樓盤」若遭遇司法訴訟，最終就會被推向法拍屋市場。
財新網指出，法拍屋即經法院司法拍賣的房產，主要是由於商業貸款逾期、民間借貸糾紛、司法沒收和財產無主產生的房源。按類型對法拍屋進行分類，可分為住宅類、商業類、工業類及土地類。
據中指研究院7月24日發布的報告，整體來看，今年上半年，大陸全國法拍市場的各類法拍房源數量累計達到38.2萬套。亦即，大陸所有法拍屋中，住宅類法拍屋就占了一半。
重慶一名從事不良資產業務的人士說，「從2023年開始，就有人陸續斷供（指未能繼續按期繳納房貸），一部分房源進入了司法拍賣。」
克而瑞的報告也指出，目前大陸房市仍處於下行階段，加上經濟承壓，前些年高槓桿購屋群體將面臨較大的還款壓力，貸款違約的風險或將增加，這也代表中國住宅類法拍房的供應規模還會繼續上升。
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