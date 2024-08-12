外資加速撤離？陸第2季外商直接投資淨流出148億美元

大陸國家外匯管理局最新發布的國際收支平衡表顯示，今年第二季，外商直接投資負債項下錄得-148億美元，為歷史記錄下該項第二次出現負值。財新網指出，這代表外商直接投資淨流出。其中，來華資金持有關聯企業債券的規模淨流出220億美元，則是歷史記錄以來最大的流出規模。

統計顯示，2022年第一季，大陸外商直接投資達到歷史高點1,072億美元後，當年第二季受北京當局激進的新冠防疫政策影響，外商直接投資大幅滑落至378億美元，並在2023年第三季首次出現外商直接投資淨流出的情況，當季度該項下錄得-121億美元。

中歐國際工商學院教授盛松成當時指出，短期外資直接投資（FDI）的波動，背後最主要的原因是美國從2022年3月開始的激進升息。「在此影響下，世界範圍內不僅流入中國的FDI減少，特別是發展中國家2022年FDI都出現大幅度下降。」

不過，大陸商務部上月公布的數據顯示，今年上半年中國實際使用外資金額為人民幣4,989.1億元，較去年同期大減29.1％。

從近期相關數據來看，中國市場對外資吸引力似乎正在減弱。

新加坡聯合早報引述新加坡管理大學李光前商學院副教授傅方劍指出，大陸官方吸引外資政策方面可謂「應出盡出」，但短期內國際地緣政治影響不可忽視；長期來看，中國也應接受FDI有正有負的現象。「就像中國現在強調不追求貿易順差一樣，未來更多中國資本出海是大趨勢，應該以平常心看待資本的雙向流動。」