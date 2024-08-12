中國房地產債務危機持續 再有公司未能償還利息
中國的房地產債務危機持續發酵，近日再有富力地產相關公司未能償還債務利息。
在香港上市的廣州富力地產公司11日公告，附屬公司怡略有限公司在海外發行了3筆優先票據，它們在新加坡證券交易所上市，公司應於今年7月11日以現金支付利息，有30天寬限期。
但由於集團面臨現金流壓力，至今未能支付3筆優先票據的利息。
據公告，3筆到期該付的優先票據利息為1.47億美元左右。
公布表示，集團正與怡略票據持有人商討解決方案，並將密切關注事態發展，以及考慮採取可能行動，「包括但不限於就本集團境外債務制定整體負債管理方案。」
公布並指出，自2021年下半年以來，中國大陸房地產市場放緩，房地產開發商的現金流和融資面臨前所未有的困難；儘管中國中央政府繼續實施政策，以恢復行業穩定，但目前市場尚未復甦，房地產開發商的物業銷售改善進度緩慢。
中國房地產債務危機爆發以來，已有大型房企恆大被清算，另一家廣東大型房企碧桂園也被債權人向香港法院呈請清算。
截至今早9時45分，富力地產股價在香港交易所下跌1.26%，暫報港幣0.78元（約新台幣3.1元）。
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