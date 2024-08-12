從投行看大陸／專用設備抵減所得稅新規分析

為配合推動大規模設備更新和消費品以舊換新，大陸稅務總局7月公布《關於節能節水、環境保護、安全生產專用設備數字化智慧化改造企業所得稅政策的公告》（財政部 稅務總局公告2024年第9號），明確企業在2024年1月1日至2027年12月31日期間，發生的專用設備數字化、智慧化改造投入，只要不超過該專用設備購置時原計稅基礎的50％部分，可按照10％比例抵免企業當年應納稅額，若當年應納稅額不足抵免，可向以後年度結轉，但結轉年限最長不得超過五年。

一.專用設備數字化、智能化改造的範圍

9號公告中提到的專用設備數字化、智慧化改造，是指企業利用資訊技術和數字技術，對專用設備進行技術改進和優化，從而提高該設備的數字化和智慧化水準，也就是說，現階段台商對專用設備在資料獲取、資料傳輸和存儲、資料分析、智慧控制、數位安全與防護等幾方面進行的改造，都能享受改造投資額抵免的優惠。

另外可以享受稅收優惠的專用設備，還必須是企業實際購置，並自身實際投入使用並列入《目錄》範圍內的專用設備。

二.與2008年購置專用設備優惠政策的差異

9號公告是對2008年1月1日起實施的「企業購置用於環境保護、節能節水、安全生產等專用設備的投資額，可以按一定比例實行稅額抵免」的優惠政策進行擴圍，突出了推動設備更新的要求，將「專用設備數字化、智慧化改造投入」納入優惠範圍。

但本次優惠內容與2008年購置專用設備的優惠內容的不同，是2008年優惠政策中抵免限額為購置專用設備符合規定的全部金額，而9號公告中的抵免限額則為「不超過該專用設備購置時原計稅基礎50％的部分」。

三.享受9號公告優惠政策注意事項

1、改造投入金額是指企業對專用設備數字化、智能化改造過程中發生，並形成該專用設備固定資產價值的支出，不包括退還的增值稅稅款及專用設備運輸、安裝和調試等費用。

2、對企業利用財政撥款的改造投入款，以及融資租賃期屆滿後租賃設備，所有權未轉移至承租方企業，承租方企業的上述改造投入款均不得享受抵免優惠政策。

3、企業在專用設備改造完成後五個納稅年度內轉讓、出租，應在該專用設備停止使用當月，停止享受優惠，並補繳已抵免的企業所得稅稅款。

4、此次優惠政策季度或月度預繳時並不能享受，必須在匯算清繳時才能申報享受，並採取「自行判別、申報享受、相關資料留存備查」辦理方式，不需向稅務機關備案，但相關資料需留存十年。

5、可享受優惠的台商，應事先制定專用設備數字化、智慧化改造方案，或取得經技術合同認定登記機構，登記的技術開發合同或技術服務合同，相關資料留存備查；同時還需對上述改造投入款進行單獨核算，如在一個納稅年度內對多個專用設備進行數字化、智慧化改造，需按不同專用設備分別歸集相關支出，若支出劃分不清，就不能享受稅收優惠政策。

(本文發自上海，網址www.mychinabusiness.com)