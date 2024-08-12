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人民幣轉強 有望看到6字頭

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
伴隨美國聯準會降息預期與經濟前景炒作，不排除人民幣匯率在下半年升破「7」，見到「6字頭」。 （路透）
伴隨美國聯準會降息預期與經濟前景炒作，不排除人民幣匯率在下半年升破「7」，見到「6字頭」。 （路透）

人民幣匯率近期快速升值，對大陸出口商而言壓力增大，有業者稱在海外訂單下降狀態下，加上匯率變動，訂單價格「捲」出新高度，甚至掀起出口商結匯風潮。有分析認為，伴隨美國聯準會降息預期與經濟前景炒作，不排除人民幣匯率在下半年升破「7」，見到「6字頭」。

大陸業內觀點認為，受到發達經濟體經濟趨緩、企業盈利前景承壓、地緣衝突、貿易保護主義、美國大選風險等因素影響，海外市場波動性加大，加上目前海外資產股票整體處於高位，風險相對於收益有所增大。而中國大陸經濟、政策和企業盈利前景相對確定，估值處於低位的人民幣資產有望成為全球資金的「避風港」。

中國外匯投資研究院獨立經濟學家譚雅玲認為，本輪人民幣對美元匯率的升值，更多是因為美元指數下降後的技術性調整，而非以投資為主的拉動。「如果（人民幣資產）真被全球資金視為避風港，為何中國A股指數仍處歷史低位，中國國債市場也沒有過多變化。」

近日人民幣對美元強勢反彈，大陸外貿商的挑戰才正開始。有出口商表示，人民幣短期內飆升，使得許多正在跟進的訂單需重新進行價格談判，而為避免未來匯率的再度急速變動，目前出口企業對訂單價格管控十分謹慎，許多訂單價格的讓步空間並不寬裕。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華稱，人民幣過快升值，確實會對部分勞動密集型企業出口競爭力構成一定影響，也會掀起結匯風潮，人民幣升值雖會加劇部分出口企業成本。

人民幣 美國大選

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