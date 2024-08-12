近期大陸債市十分火熱，中國人民銀行（大陸央行）提示當前債市風險，指出今年以來部分資管產品尤其是債券型理財產品的年化收益率明顯高於底層資產，主要是透過加槓桿實現的，實際上存在較大的利率風險。未來市場利率回升時，相關資管產品淨值回檔也會很大。

人行發布的《2024年第2季中國貨幣政策執行報告》指出，今年以來，大陸長債殖利率下行（債券殖利率下行，意味著債券價格上漲），一些資管產品的長債配置增多，隨著短期內債券價格上漲，產品淨值走高。

資料顯示，7月末銀行理財產品平均年化收益率超過3%，而當前銀行3年定期存款掛牌利率還不到2%，吸引部分投資者將存款「搬家」到這類銀行理財產品。

人行提出四點對於投資產品風險與收益的權衡方法：一是看風險和收益；二是看底層資產收益和資管產品收益；三是看過去的收益率和投資者未來可實現的收益率；四是比較選擇不同的產品。