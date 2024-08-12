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陸車用晶片龍頭赴港IPO

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
陸車用晶片龍頭赴港IPO。 中國新聞社
陸車用晶片龍頭赴港IPO。 中國新聞社

大陸自動駕駛運算服務、汽車晶片商地平線（Horizon Robotics），已獲得大陸證監會發出境外上市備案通知書。其將擬發行不超過11.5億股境外上市普通股並在港交所上市，預計集資約5億美元（新台幣163.5億元）。

財聯社報導，自2015年成立以來，地平線已累計獲得14筆融資，投資方包括高瓴資本、中金資本、紅杉中國等知名投資機構，以及中國一汽、廣汽資本、長城汽車、東風資產、比亞迪等多家汽車公司資本的投資。

值得關注的是，地平線最新一輪為2022年9月披露的奇瑞汽車的戰略投資，投後估值約87億美元。這一巨額估值讓地平線躋身中國大陸最大的自動駕駛公司。不過業內人士表示，對於其上市後的具體表現，仍有待觀察。

地平線2016年發布第一代智慧計算架構BPU（Brain Processing Unit）；2017年發布征程1車規級處理晶片；2019年宣布量產首款車規級AI晶片征程2。此後逐步將業務拓展到提供軟硬協同一體化智慧駕駛解決方案。

招股書顯示，地平線2021年至2023年營收分別為人民幣4.67億元、9.06億元、15.52億元，營收複合增長率達82.3%。其中，汽車解決方案營收為人民幣4.1億元、8.01億元、14.70億元，為營運主力。

就毛利率來看，2021年到2023年，地平線毛利率分別為70.9%、69.3%、70.5%；不過2021年至2023年，地平線虧損分別為人民幣20.64億元、87.2億元、67.39億元。

根據高工智慧汽車研究院最新發布的《2023年中國市場乘用車前裝標配NOA計算方案市場份額榜單》，輝達和地平線兩家頭部供應商繼續領跑，其中，地平線2023年全年在大陸市占提升至35.49%，增幅最大。

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